Татарстан занял первое место среди субъектов ПФО по уровню зарплат

Фото: Михаил Захаров

Татарстан занял первое место среди субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) по уровню зарплат. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

Средняя номинальная зарплата в Татарстане за январь 2025 года составила 78 тыс. рублей, что на 22,9% больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Министр уточнила, что наибольшие зарплаты наблюдаются в таких отраслях, как информационные технологии и связь (121 тыс. рублей), добыча полезных ископаемых (117 тыс. рублей) и обрабатывающие производства (103 тыс. рублей).

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Для сравнения: в других регионах ПФО средняя зарплата ниже. Так, в Пермском крае она составляет 72 тыс. рублей, в Удмуртской Республике — 70 тыс. рублей, а в Нижегородской области — 70 тыс. рублей.

Напомним, что в период с 1 по 23 апреля работодатели Татарстана опубликовали около 31,9 тыс. вакансий. Из числа опубликованных вакансий в 10% случаев предлагаемая зарплата начинается от 180 тыс. рублей. Чаще всего их предлагают менеджерам по продаже (18% предложений от общего числа), водителям (5%), курьерам (4,5%), программистам, разработчикам (4%).

Анастасия Фартыгина