В Альметьевске на Радоницу будут организованы дополнительные автобусы

Фото: Инна Серова

В связи с празднованием Радоницы (Родительского вторника), 29 апреля, в Альметьевске будут организованы дополнительные автобусные рейсы до православных кладбищ №5 и №7. Об этом сообщает администрация Альметьевского района.

Дополнительный транспорт будет курсировать с 7.00 до 14.00 с интервалом движения в 30 минут. Перерыв на обед у водителей запланирован с 10.30 до 11.30.

Отправной точкой для автобусов станет остановка «Автовокзал» (у ТЦ «Корона»).

Стоимость проезда составит 40 рублей. Льготные проездные билеты будут действительны на данных маршрутах.

В Казани также будут работать дополнительные автобусные маршруты до городских кладбищ. Подробнее — в тексте.

Рената Валеева