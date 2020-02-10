Количество проверок бизнеса в Татарстане снизилось на 27%

В Татарстане количество проверок бизнеса надзорными органами сократилось на 27%.

Об этом в рамках своего выступления на расширенном заседании итоговой коллегии Минэкономики РТ заявил заместитель министра экономического развития РФ Савва Шипов.

«Излишний надзор остается большой проблемой, с которой сталкиваются не только предприниматели <...>. В Татарстане за прошлый год количество проверок снизилось на 27%», — передает слова замминистра корреспондент «Реального времени».

По словам спикера, этот показатель выше, чем в других регионах. Также он подчеркнул необходимость создания нормативной платформы для реформирования надзорно-контрольной деятельности, поскольку необходима общая система координат.

С этой целью подготовлены три официальных закона: «регуляторная гильотина», «закон о разрешительной деятельности», а также законопроект о контрольно-надзорной деятельности, изложил Шипов.