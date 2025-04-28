В Дербышках изменится движение транспорта из-за легкоатлетической эстафеты

Фото: Динар Фатыхов

В поселке Дербышки 30 апреля временно изменится схема движения общественного транспорта из-за проведения 83-й легкоатлетической эстафеты, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в мэрии Казани.

Автобус №91 будет двигаться по улице Мира в сторону Высокой Горы, не заезжая в поселок Дербышки. Остальные автобусы — №1, 9, 34, 60, 88 — также будут следовать по измененным маршрутам, поворачивая на улицы Советскую и Стадионную, а затем разворачиваться на улице Липатова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, с полуночи до 14.00 будет ограничено движение на рядах улиц: Советской, Халезова, Правды и Начальной. На улице Стадионной организуют одностороннее движение в сторону улицы Начальной. Пассажиров просят учитывать изменения в расписании и планировать свои поездки заранее.

Также в связи с празднованием Радоницы (Родительского вторника), 29 апреля, в Альметьевске будут организованы дополнительные автобусные рейсы до православных кладбищ №5 и №7.



Анастасия Фартыгина