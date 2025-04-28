«Я надеюсь, он знает эти цифры»: Матвиенко подняла проблему низких зарплат учителей

Фото: Максим Платонов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей обратила внимание на критически низкие зарплаты молодых учителей и призвала к срочному решению этой проблемы. Об этом пишет РИА «Новости».

Обращаясь к министру просвещения Сергею Кравцову, Матвиенко подчеркнула острую необходимость повышения уровня оплаты труда начинающих педагогов.

— Я надеюсь, он знает эти цифры и днем, и ночью, но зарплаты очень низкие молодого учителя. Да, директора как-то выкручиваются, что-то доплачивают, что-то еще, чтобы удержать кадры, но не всегда это получается, — заявила Матвиенко.

По ее словам, нынешний уровень зарплат не просто неконкурентоспособен, а не позволяет молодым специалистам обеспечивать свои семьи. В качестве примера Матвиенко привела ситуацию в Москве и других городах, где разносчик пиццы получает 130 тысяч рублей, в то время как зарплата молодого учителя, как правило, составляет около 25 тысяч рублей.

Спикер Совета Федерации отметила, что низкие зарплаты являются серьезным препятствием для привлечения и удержания молодых специалистов в образовательной сфере.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о необходимости нормирования нагрузки на учителей. Она не должна превышать 1,4 ставки.



Рената Валеева