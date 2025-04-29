Россияне с детьми чаще выбирают отдых за границей и интересуются Казанью

Фото: Мария Зверева

Согласно данным сервиса OneTwoTrip, в июне 2025 года спрос на зарубежный отдых среди российских семей вырос в полтора раза и составил 31% от общего числа заказов. Особенно популярным направлением стало сочетание культурного и семейного туризма.

Внутри России туристы с детьми предпочитают апартаменты, гостевые дома и другие незвездные варианты размещения — на них приходится 40% бронирований. Путешественники планируют поездки продолжительностью от четырех до семи дней — такой вариант подходит половине семей.

За последний год заметно вырос интерес к таким городам, как Нижний Новгород и Зеленоградск: отельные бронирования там увеличились в три раза. Также значительно — на 50% — вырос спрос на отдых в Пятигорске. Великий Новгород стал популярнее на 44%, а Казань — на 10%.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

За рубежом россияне останавливаются преимущественно в отелях категории «четыре звезды» (31% бронирований), при этом продолжительность поездок остается аналогичной — от четырёх до семи дней.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По прогнозам экспертов, в июне 2025 года наибольший рост спроса ожидается на направление Рим — столицу Италии выбрали в пять раз больше туристов, доля направления достигла 3,6%.

Напомним, что недавно Казань и Татарстан вошли в пятерку самых популярных туристических направлений для россиян на майские праздники.

Матвей Гавриков