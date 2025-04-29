Ипотека в России упала вдвое по итогам марта 2025 года

Фото: Максим Платонов

Количество выданных ипотечных кредитов россиянам в марте 2025 года сократилось в два раза по сравнению с мартом 2024 года и составило 51,4 тысячи, следует из данных «Скоринг бюро», предоставленных РИА «Новости».

По состоянию на 30 марта 2025 года объем выданной ипотеки составил 229,2 миллиарда рублей, что на 50% меньше, чем годом ранее — тогда показатель достигал 459,8 миллиарда рублей.

Рената Валеева / realnoevremya.ru

Средняя сумма одного ипотечного кредита в марте 2025 года составила 4,46 миллиона рублей, что на 5,4% выше аналогичного показателя марта 2024 года — 4,23 миллиона рублей.

Общий объем ипотечного портфеля в России по итогам марта 2025 года увеличился за год на 7,6% и составил 21,2 триллиона рублей. На аналогичную дату 2024 года этот показатель находился на уровне 19,7 триллиона рублей.

Ранее мы говорили, что в первом квартале 2025 года в России объем выдачи льготной ипотеки упал на 37%.

Матвей Гавриков