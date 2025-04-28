Афганистан и Татарстан планируют совместный турнир по борьбе корэш

Фото: Динар Фатыхов

В Кабуле прошла встреча между главой Российского делового центра в Афганистане Рустамом Хабибуллиным и министром спорта страны Ахмадуллой Васиком. Они обсудили развитие спорта и возможность проведения совместных турниров, в том числе соревнований по борьбе корэш.

Стороны также рассмотрели организацию товарищеских матчей по мини-футболу между командами России, Татарстана и Афганистана.

— Мы рассчитываем на поддержку обращений о проведении матчей, это первый шаг к сближению народов наших стран, — подчеркнул Васик.

Реальное время / realnoevremya.ru

Хабибуллин добавил, что спорт в Афганистане активно развивается.

— На недавнем чемпионате Азии по борьбе корэш шесть афганских борцов завоевали призовые места, — сообщил он. Оба участника встречи уверены, что совместные инициативы будут способствовать укреплению связей между Россией, Татарстаном и Афганистаном в сфере спорта.

Напомним, что Министерство спорта Татарстана направило на организацию премии «Манзара» более 3,5 млн рублей.



Анастасия Фартыгина