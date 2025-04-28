Афганистан и Татарстан планируют совместный турнир по борьбе корэш
В Кабуле прошла встреча между главой Российского делового центра в Афганистане Рустамом Хабибуллиным и министром спорта страны Ахмадуллой Васиком. Они обсудили развитие спорта и возможность проведения совместных турниров, в том числе соревнований по борьбе корэш.
Стороны также рассмотрели организацию товарищеских матчей по мини-футболу между командами России, Татарстана и Афганистана.
— Мы рассчитываем на поддержку обращений о проведении матчей, это первый шаг к сближению народов наших стран, — подчеркнул Васик.
Хабибуллин добавил, что спорт в Афганистане активно развивается.
— На недавнем чемпионате Азии по борьбе корэш шесть афганских борцов завоевали призовые места, — сообщил он. Оба участника встречи уверены, что совместные инициативы будут способствовать укреплению связей между Россией, Татарстаном и Афганистаном в сфере спорта.
Напомним, что Министерство спорта Татарстана направило на организацию премии «Манзара» более 3,5 млн рублей.
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