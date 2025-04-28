Ученые обнаружили связь между ростом ребенка и его успеваемостью в школе: высокие дети учатся лучше

Фото: Мария Зверева

Американские ученые из Университета Делавэра и колледжа Святого Ансельма провели исследование, которое показало интересную связь между ростом детей и их успеваемостью в школе. В статье, опубликованной в журнале Economics and Human Biology, говорится, что высокие ученики учатся лучше своих низкорослых сверстников на 18—19%.

Исследование охватило данные около 500 тысяч подростков. Оказалось, что 2,5% самых высоких учащихся значительно опережают своих низких одноклассников по успеваемости. Это различие сопоставимо с эффектом дополнительных занятий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Особенно ярко эта связь проявилась в обучении английскому языку: высокие дети показывали лучшие результаты. Ученые пытались объяснить это явление лучшим здоровьем высоких детей, но анализ факторов, таких как ожирение и посещаемость, лишь подтвердил выявленную корреляцию. Хотя условия раннего детства действительно влияют на успеваемость, они не могут полностью объяснить эту связь.

Исследователи подчеркнули, что различия статистически значимы, хотя и небольшие. Тем не менее они могут накапливаться с течением времени и влиять на будущие образовательные и карьерные пути детей.



Анастасия Фартыгина