Владимир Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

Президент России Владимир Путин в качестве Верховного главнокомандующего Вооруженными силами страны принял решение об объявлении перемирия в период празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Кремле.

С 00.00 часов 7 мая до 00.00 часов 11 мая российская сторона приостанавливает все боевые действия.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Россия выражает надежду, что Украина последует этому примеру и также объявит перемирие в дни 80-летия Победы.



Вместе с тем российская сторона подчеркивает, что в случае нарушения перемирия украинской стороной Вооруженные силы Российской Федерации оставляют за собой право на адекватный и эффективный ответ.

Рената Валеева