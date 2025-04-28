Из-за непогоды аэропорт Казани задержал авиарейсы в Сочи
Из-за плохих метеоусловий 28 апреля два рейса из Казани в Сочи были перенаправлены на запасные аэродромы. Рейс N4-412 Казань — Сочи теперь временно не выполняется. Об этом сообщили в пресс-службе Nordwind.
Также в этот день задерживаются рейсы:
- N4-411 Сочи — Казань;
- N4-483 Сочи — Томск.
Кроме того, 29 апреля задерживается рейс N4-484 Томск — Сочи.
Авиакомпания рекомендует пассажирам следить за обновлениями на онлайн-табло и информационных экранах в аэропорту.
Также из-за штормового предупреждения, объявленного ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», все рейсы из речного порта Казани временно отменяются.
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