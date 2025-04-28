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В Казани предпринимателя оштрафовали за санитарные нарушения в мясном производстве

21:30, 28.04.2025
В Казани предпринимателя оштрафовали за санитарные нарушения в мясном производстве
Фото: Динар Фатыхов

Московский райсуд Казани признал местного предпринимателя виновным в нарушениях санитарных и ветеринарных норм при хранении и переработке мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru
  • Суд согласился с мнением прокурора и наказал нарушителя штрафом в 500 тыс. рублей.

Ранее прокуратура подала иск, в результате чего деятельность мясного цеха была приостановлена до устранения всех нарушений, связанных с пожарной безопасностью, санитарными условиями и ветеринарным законодательством.

Анастасия Фартыгина

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