В Казани предпринимателя оштрафовали за санитарные нарушения в мясном производстве
Московский райсуд Казани признал местного предпринимателя виновным в нарушениях санитарных и ветеринарных норм при хранении и переработке мяса птицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
- Суд согласился с мнением прокурора и наказал нарушителя штрафом в 500 тыс. рублей.
Ранее прокуратура подала иск, в результате чего деятельность мясного цеха была приостановлена до устранения всех нарушений, связанных с пожарной безопасностью, санитарными условиями и ветеринарным законодательством.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.