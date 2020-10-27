«Очередь аж на улице стоит»: судебные приставы устроили «квест» для должников и взыскателей

Из-за нехватки кадров в татарстанском УФССП казанцы не могут попасть на прием к специалистам принудительного исполнения

Оптимизацией и изменениями в графике приема граждан объяснили «Реальному времени» в пресс-службе УФССП по РТ огромные очереди на прием к приставам-исполнителям Московского и Кировского районов Казани. Ажиотаж и давка в районных офисах в эти дни вызвали бурю негодования у граждан. Однако посетители РОСП считают, что изменение графика приема — не главная причина столпотворения, особенно опасного в условиях коронавирусной пандемии. Наш корреспондент разбирался, почему «клиенты» ведомства стоят в очередях и клянут плохую организацию его работы.

Перед дверью и за ней



Обличительные фото в соцсетях свидетельствуют: в очереди, берущей штурмом крохотный вестибюль Московского и Кировского РОСП на Серова, 35, невозможно не то, что выдержать пресловутую «социальную» дистанцию — нереально просто избежать тесного телесного контакта с другими посетителями. А образовалась она, как пояснили в пресс-службе ведомства, по тем же причинам, что и очереди, вызвавшие возмущение у альметьевцев:

— Люди зачастую стараются прибыть заранее, чтобы занять очередь. В рамках противоэпидемических мер вход в здание допускается по одному человеку к каждому приставу...

И действительно, из вестибюля размером примерно метр на два, в помещения РОСП ведет железная дверь, которую охраняют два сотрудника в черной форме. За дверью просматривается довольно просторный коридор и в нем посетителей в самом деле немного.

Почему же их так много в вестибюле, легко догадаться: по данным УФССП по РТ, Московское и Кировское районные отделения ежедневно посещают порядка 500 граждан. Прием же посетителей жестко ограничен.

«Ты сюда не ходи!»



— Я тут оказался, потому что концов никак найти не могу, — поделился своими злоключениями с корреспондентом «Реального времени» небогато одетый немолодой мужчина, ожидавший очереди в окошечко канцелярии на пороге Московского и Кировского РОСП на улице Рабочей Молодежи, — У меня с карточки списали 1000 рублей. На каком основании, за что — неизвестно. Под судом не был, ничего не нарушал. Хожу уже второй месяц по всем отделам — из одного в другой посылают, а объяснить, за что деньги списали, никто не может. И, главное, возвращать эту тысячу тоже не хотят! Записаться на прием — так мне же не говорят, к кому конкретно надо записываться, вот и хожу, пороги обиваю.

Посетительница Советского РОСП на улице Рабочей Молодежи описала, как она ходит сюда уже как на работу: у покойного мужа была задолженность, незадолго до смерти мужчина ее выплатил, а арест с имущества приставы не сняли. Приставы меняются, а дело не движется, говорит она:

— И пожаловаться на бездействие приставов, например, в прокуратуру, аргументированно никак невозможно, — заметила женщина. — Там спрашивают: где доказательства, что вы обращались в РОСП? А их нет. Я писала письма, прикладывала копии документов. Но обращение берут в канцелярии — и не дают никакого документа на руки, что оно принято. А ответов я ни на одно письмо не получила.

Один из предпринимателей рассказал, что когда пришел на прием по предварительной записи к приставу-исполнителю Советского РОСП (фамилию пристава «Реальное время» сообщило его руководству), тот в грубой форме, обращаясь к немолодому человеку на «ты», указал на дверь — не по адресу, дескать, записался, к другому специалисту идти надо было.

— Только вот в ведомстве текучка кадров, приставы меняются, как перчатки, а дозвониться в отдел и уточнить, к кому следует обращаться в данный момент, практически невозможно, — закончил свой рассказ неудачливый посетитель.

С начала работы электронной записи этой возможностью воспользовались 17 тысяч татарстанцев, сообщают в УФССП по РТ. Фото: gosuslugi-official.help

Лучше по записи?

— В Московском РОСП города Казани прием граждан осуществляется во вторник с 9:00 до 13:00 и в четверг с 13:00 до 18:00. В Кировском РОСП города Казани — в среду с 13:00 до 18:00 и в пятницу с 9:00 до 13:00, — сообщают в УФССП и уточняют, что на прием к «своему» приставу или к дежурному можно предварительно записаться — и пройти без очереди.

С начала работы электронной записи этой возможностью воспользовались 17 тысяч татарстанцев, сообщают в УФССП по РТ.

— По требующим оперативного решения вопросам (снятие ареста с денежных средств, снижение размера удержаний из доходов, снятие запрета на регистрацию имущества, расчет задолженности по алиментам) прием также осуществляется ежедневно дежурным приставом, — сообщили «Реальному времени» в УФССП по РТ.

Только для многих граждан предварительная запись — не вариант, и вот почему.

Запись на сайте УФССП по РТ осуществляется не как в других ведомствах, где сразу можно увидеть календарь и свободные «окна». Здесь, запросив у потенциального посетителя всю его подноготную и согласие на обработку персональных данных, присылают ему на электронную почту письмо с безальтернативно назначенным временем. Либо, если человек запросил удобное для него время приема, предлагают подождать сообщения — записали, не записали...

И ведь не факт, что запишут на выбранный день и час. А дела не ждут — кому-то надо срочно арест с имущества снять, кому-то — выяснить, почему у него карточку «обнулили», не оставив средств на жизнь до следующей получки. Вот и идут граждане в надежде ускорить дело без записи — в живую очередь. А там — засада... Причем не только в Московском и Кировском РОСП, но и в Советском, и в Приволжском. Прием-то везде по одному принципу организован.

Жалобы на столпотворения и давку на приемах идут давно, еще с прошлого года, а многие проблемы так и не решаются. Фото: youtube.com

«Много народа, работают медленно»



Пока приемных дней у приставов всего два, казанцы вынуждены каждую неделю часами стоять в очередях. Причем жалобы на столпотворения и давку на приемах идут давно, еще с прошлого года, а многие проблемы так и не решаются.



«Очередь аж на улице стоит», — пожаловалась еще 30 июня посетительница Приволжского РОСП Алсу Сапарбаева. — Маленькое помещение... Отношение ужасное. Простояла в очереди около трех часов. Еле попала к начальнику. В итоге он не смог ответить на вопросы».

«Много народа, работают медленно, — написала 19 декабря 2019 года Оксана в отзыве о работе Авиастроительного РОСП (в ее пользу приставы взыскивают алименты на ребенка). — Для того, чтобы справку взять об алиментах, приди напиши заявление, приди в другой день забери... Ради справки катаешься чуть ли не неделю... Вообще о людях не думают».



В том же отделе, как утверждают граждане, дважды потеряли документы об оплате 1000-рублевого штрафа, забыли отправить в МВД сведения об отмене документа, приостанавливающего регистрационные действия с имуществом.

«Судебный пристав наложила арест на автомобиль, который не принадлежит должнику уже 3 года, — написал Владимир П. 5 августа отзыв на работу Советского РОСП. — Если до них и дозвонишься, то бесполезно. То база не работает, то сегодня снимем. 1,5 месяца звонил и на почту писал — все бесполезно. Решил вопрос через прокуратуру».

А Александр Ильин 29 сентября пожаловался, что пострадал от запрета на регистрационные действия с автомобилем, хотя запрет касался «человека, который был владельцем 14 лет назад».



На огромные очереди к казанским приставам граждане жаловались и год, и два, и три назад. Фото: evening-kazan.ru

Примечательно, что на огромные очереди к казанским приставам граждане жаловались и год, и два, и три назад. «Прием у пристава два раза в неделю вторник до обеда и в четверг с 13:00, — писала в мае 2017 года Венера Д. — Люди приезжали и записывались на листочке с утра. Я приехала в четверг в 13:20 и была 58-й!!! После подошло еще 20 человек без записи». Прием продолжался до 18:00, автор отзыва к приставу так и не попала.

Производств много — приставов мало



Как сообщил «Реальному времени» источник в ведомстве, очереди — результат нехватки кадров. Исполнительных производств много, приставов мало, вот они и «зашиваются». Недавно в ведомстве прошла реорганизация, и в соответствии с новыми требованиями ужесточили требования к состоянию здоровья сотрудников УФССП. Многие работники медосмотр не прошли, и нехватка кадров стала еще острее.



— В Московском и Кировском районных отделениях судебных приставов города Казани, в которых сосредоточено наибольшее количество исполнительных производств и поступающих обращений с целью оптимизации работы обновлен график приема граждан, — сообщили в пресс-службе УФССП по РТ.

Однако по этой схеме — один день в неделю с девяти до часу и один день с часу до шести — Советский РОСП работал еще 3 года назад, но от очередей не избавился. Получается, на эффект от такой оптимизации в борьбе с очередями надежды мало.

Что касается других претензий посетителей, то с ними рекомендовано «обращаться в УФССП России по Республике Татарстан, где готовы их рассмотреть и разобраться по каждому случаю».