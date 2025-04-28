Президент России Владимир Путин поздравил «Татнефть» с 75-летием

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поздравил «Татнефть» с 75-летием и отметил важность компании для отечественной энергетики. В своем поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, он подчеркнул динамичное развитие предприятия.

— Отрадно, что «Татнефть» применяет передовые технологии и существенно укрепляет топливно-энергетический комплекс страны, — сказал Путин.

Он также отметил внимание компании к экологическим вопросам и социальному развитию регионов, где она работает.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Президент указал на значительный путь, пройденный «Татнефтью» с момента основания в 1950 году. За эти годы компания стала лидером в нефтяной отрасли России благодаря усилиям ученых, инженеров и рабочих. Путин пожелал коллективу «Татнефти» дальнейших успехов.

В 1994 году компания была преобразована в акционерное общество и с тех пор продолжает активно развиваться.

Анастасия Фартыгина