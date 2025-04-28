В Казани началась реставрация музея имени Е.А. Боратынского

В Казани стартовали работы по восстановлению усадьбы Баратынских на улице Горького, где расположен единственный в России музей, посвященный поэту Евгению Боратынскому. Музей является важным объектом культурного наследия, сохранившим память о выдающемся русском поэте. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по охране ОКН.

Усадьба была домом для трех поколений семьи Боратынских с 1869 по 1918 год. Здесь не только рассказывают о жизни и творчестве Боратынского, известного своими элегиями, но и знакомят с правнучкой поэта — писательницей Ольгой Ильиной-Боратынской, чьи произведения внесли вклад в литературу Серебряного века.

Работы начались с демонтажа старой обшивки фасада, чтобы оценить состояние стен. Также укрепляют основание здания и проводят инженерные работы для поддержки конструкции. Иван Гущин, председатель Комитета по охране объектов культурного наследия Татарстана, отметил, что эти меры помогут остановить разрушение усадьбы и подготовить ее к полной реставрации с минимальным вмешательством в оригинальные элементы.

Параллельно с основными работами ведутся исследования отделки здания и его истории. Это позволит создать научно обоснованный проект реставрации, учитывающий все особенности памятника и сохраняющий его подлинный вид.

Анастасия Фартыгина