Врачи скорой и фармацевты — самые дефицитные специалисты в России

Фото: Динар Фатыхов

Согласно данным Росстата за 2024 год, медицинские организации в России сталкиваются с наибольшей нехваткой врачей скорой помощи и парамедиков — 19% вакансий остаются незаполненными. На втором месте — дефицит провизоров (15,5%), далее следуют фармацевты (15,4%) и диетологи, а также специалисты по рациональному питанию (14,9%). Об этом сообщает РИА «Новости».

.В пятерку наиболее востребованных специальностей вошли врачи общей практики — 13,3% незанятых должностей. Также отмечается высокая потребность в физиотерапевтах (12,3%), специалистах по медицинскому уходу (11,3%), среднем медперсонале скорой помощи (10,4%), врачах-специалистах (10,2%) и оптиках-оптометристах (9,9%).

В то же время минимальная потребность наблюдается среди работников регистратуры (2,9%), зубных техников и протезистов (3,2%), а также зубных врачей (3,4%).

Галия Гарифуллина / realnoevremya.ru

Ранее счетная палата назвала низкую зарплату главной причиной дефицита врачей.

Матвей Гавриков