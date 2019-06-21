Минэкономразвития: запустить «регуляторные песочницы» хотят уже 15 регионов

Замминистра экономического развития Савва Шипов рассказал, что «регуляторные песочницы» в России появятся не ранее 2020 года. При этом заявки на их организацию подали уже 15 регионов.

«Первые песочницы, я думаю, что можно будет увидеть не раньше, чем в следующем году. Сначала необходимо принять законопроект, дальше должны быть созданы организационные условия», — заявил чиновник в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Он отметил, что наибольший интерес к теме проявляют руководители технологических компаний из регионов.

Шипов отметил, что Минэкономразвития сократило процедуры, перенесло ряд аспектов на правительственный уровень регулирования и внесло другие изменения.