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Минэкономразвития: запустить «регуляторные песочницы» хотят уже 15 регионов

12:48, 21.06.2019
Минэкономразвития: запустить «регуляторные песочницы» хотят уже 15 регионов
Фото: youtube.com / скриншот

Замминистра экономического развития Савва Шипов рассказал, что «регуляторные песочницы» в России появятся не ранее 2020 года. При этом заявки на их организацию подали уже 15 регионов.

«Первые песочницы, я думаю, что можно будет увидеть не раньше, чем в следующем году. Сначала необходимо принять законопроект, дальше должны быть созданы организационные условия», — заявил чиновник в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».

Он отметил, что наибольший интерес к теме проявляют руководители технологических компаний из регионов.

Шипов отметил, что Минэкономразвития сократило процедуры, перенесло ряд аспектов на правительственный уровень регулирования и внесло другие изменения.

Справка

«Регуляторная песочница» — среда для тестирования инноваций для бизнеса, госуправления и их взаимодействия. Она позволяет оценивать преимущества нововведений для бизнес-моделей и рисков, которые они могут привнести.

ЭкономикаОбществоВласть
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