Из-за штормового предупреждения рейсы из речного порта Казани отменены
Из-за штормового предупреждения, объявленного ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», все рейсы из речного порта Казани временно отменяются.
Ограничения действуют с 28 по 29 апреля 2025 года и будут сняты только после улучшения погодных условий. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и планировать свои поездки заранее.
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