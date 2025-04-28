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Из-за штормового предупреждения рейсы из речного порта Казани отменены

20:11, 28.04.2025
Из-за штормового предупреждения рейсы из речного порта Казани отменены
Фото: Динар Фатыхов

Из-за штормового предупреждения, объявленного ФГБУ «УГМС Республики Татарстан», все рейсы из речного порта Казани временно отменяются.

Арсений Фавстрицкий / realnoevremya.ru

Ограничения действуют с 28 по 29 апреля 2025 года и будут сняты только после улучшения погодных условий. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями и планировать свои поездки заранее.

Анастасия Фартыгина

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