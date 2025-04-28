В Набережных Челнах врач-травматолог предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти пациенту
СУ Следкома России по Татарстану завершило расследование уголовного дела в отношении 66-летнего врача — травматолога-ортопеда одной из больниц Набережных Челнов. Об этом сообщает пресс-служба.
Врач обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).
По версии следствия, в марте 2024 года 47-летний пациент скончался в результате врачебной ошибки. Следствием установлено, что 66-летний врач, проводивший операцию по поводу перелома ключицы, неверно определил глубину введения спицы, что привело к повреждению сердца пациента.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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