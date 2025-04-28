В Татарстане ожидаются сильные порывы ветра и перепады температур на предстоящей неделе

Фото: Динар Фатыхов

На этой неделе в Татарстане сохранится неустойчивая погода с сильными порывами ветра, осадками в виде снега и дождя, а также значительными колебаниями температуры, сообщили в Гидрометцентре республики.

Сегодня днем республика находится под влиянием холодной тыловой части циклона, местами наблюдаются кратковременные метели и сильный ветер до 19 м/с. Температура воздуха днем составляет от -1 до +3 градусов.

В ночь на 29 апреля местами в восточных и южных районах ожидается снег, днем погода улучшится, но сохранится сильный ветер до 20 м/с. Ночью температура опустится до -5 градусов, днем потеплеет до +14 градусов. На дорогах местами гололедица.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В среду и четверг ожидается неустойчивая погода с дождем и сильным ветром, температура ночью составит от +4 до +9 градусов, днем — от +8 до +15.

По предварительному прогнозу, 2 и 3 мая в республике сохранится теплая, но неустойчивая погода с небольшими дождями и температурой до +17.

Анастасия Фартыгина