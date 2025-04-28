Россия предложила создать платформу для студенческих космических проектов в БРИКС

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов на встрече глав космических агентств стран БРИКС предложил создать единую платформу для сбора студенческих заявок на запуск малых космических аппаратов. Это станет частью российской программы «УниверСат», которая направлена на подготовку нового поколения космических специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

— Мы хотим, чтобы студенты, ученые и специалисты из стран БРИКС совместно создавали и запускали малые космические аппараты, — сказал Баканов.

С 2019 по 2024 год в рамках программы на орбиту уже было выведено 22 космических аппарата для метеорологии. В этом году планируется запуск еще шести малых аппаратов формата CubeSat.

Реальное время / realnoevremya.ru

Баканов также отметил, что страны БРИКС могут проводить совместные научные исследования, реализовывать инженерные проекты и обмениваться опытом в развитии технологического предпринимательства и стартапов в космической сфере.

Каждый год в России обучаются более 85 тыс. студентов из стран БРИКС по различным программам. Учитывая растущий интерес к вопросам космоса, «Роскосмос» подготовил проект меморандума о сотрудничестве в области космической науки и образования.

— Мы можем разработать совместные образовательные программы по космическим технологиям, навигации, мониторингу Земли, — добавил Баканов.

В рамках программ предлагается обучение по управлению космическими аппаратами, ракетостроению и организация летних космических школ с участием ведущих преподавателей.

Анастасия Фартыгина