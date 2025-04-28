Мишустин поделился, какой будет Россия в 2035 году

Фото: Динар Фатыхов

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял участие в просветительском марафоне «Знание. Первые», где поделился своим видением будущего России через 10 лет. Об этом пишет ТАСС.

По словам Мишустина, президент уже дал ответ на этот вопрос: «Россия — независимая, свободная и сильная». Премьер-министр согласился с этим определением и подробно его раскрыл.

— Независимая, поскольку у нашего государства собственный путь. В приоритете — наши национальные интересы, благополучие людей. Невозможно, чтобы Россия была зависимой, — указал Мишустин.

Он также пояснил, что Россия будет свободной, потому что у граждан есть широкие возможности для самореализации и развития талантов. Страна открыта для взаимодействия с другими государствами, которые разделяют ее ценности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, Россия будет сильной благодаря талантливым людям, которые своим трудом двигают вперед науку, промышленность и экономику. Важную роль играет и отличная армия.

Мишустин подчеркнул, что повышение качества жизни каждого человека, поддержка семей и защитников Отечества, развитие образования и здравоохранения всегда были приоритетами в России.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский считает, что для укрепления цифрового суверенитета страны необходимо создать собственный российский мессенджер.



Рената Валеева