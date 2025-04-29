Роспотребнадзор дал рекомендации по защите детей от укусов клещей

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Роспотребнадзор рассказал РИА «Новости», как защитить детей от укусов клещей во время прогулок на природе.

Специалисты рекомендуют при прогулках с маленькими детьми переносить их на руках или использовать коляски. Передвигаться следует по центру дорожек, избегая контакта с травой и кустами, где могут находиться клещи.

В ведомстве также отметили, что нижние части коляски нужно заранее обрабатывать акарицидным аэрозольным средством, особенно если передвижение происходит по траве или сквозь кустарники.

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Детям старшего возраста важно объяснить основные правила поведения в потенциально опасных зонах. Одежду необходимо обрабатывать акарицидными средствами согласно инструкциям на упаковке. Обработка должна занимать от 30 секунд до одной минуты в зависимости от размера вещей.

Напомним, что в Татарстане начался сезон клещевых инфекций. По данным Роспотребнадзора, уже зарегистрировано 6 случаев укусов клещей. Пострадавшие жители Казани, Зеленодольска, Камского Устья и Заинского района обратились за помощью после посещения лесов и дачных участков.

Матвей Гавриков