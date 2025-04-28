Экс-замглавы Минцифры России Максима Паршина приговорили к 9 годам колонии

Фото: Максим Платонов

Хамовнический суд Москвы осудил экс-замглаву Минцифры России Максима Паршина на девять лет строгого режима за получение взятки. Об этом сообщили ТАСС.

Суд также назначил ему штраф в размере 315 млн рублей и лишил звания действительного государственного советника 3-го класса. Кроме того, после отбытия наказания ему будет запрещено занимать государственные должности в течение шести лет.

Совершенно аналогично был осужден экс-гендиректор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов, который получил восемь с половиной лет колонии строгого режима и такой же штраф в 315 млн рублей. Моносов также не сможет занимать государственные управленческие должности на протяжении пяти лет.

Государственное обвинение запрашивало более строгие наказания для обоих фигурантов дела: 13 лет для Паршина и 12 лет для Моносова, однако суд решил дать более мягкие меры, отклонив мольбы защитников о полном оправдании подсудимых.

Анастасия Фартыгина