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В Казани ограничат движение на трассе М-7 из-за монтажа ворот

20:54, 28.04.2025
В Казани ограничат движение на трассе М-7 из-за монтажа ворот
Фото: Динар Фатыхов

На трассе М-7 недалеко от Казани движение транспорта будет приостановлено в ночь на 29 и 30 апреля. Это связано с установкой габаритных ворот над дорогой, сообщила пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

Рената Валеева / realnoevremya.ru
  • С полуночи до часу ночи 29 апреля будет ограничено движение в сторону Уфы. В ту же ночь 30 апреля ограничения будут действовать на том же участке в сторону Москвы.

Представители ведомства предупредили, что время окончания ограничений может измениться в зависимости от хода работ и погодных условий.

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