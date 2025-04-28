В Казани ограничат движение на трассе М-7 из-за монтажа ворот
На трассе М-7 недалеко от Казани движение транспорта будет приостановлено в ночь на 29 и 30 апреля. Это связано с установкой габаритных ворот над дорогой, сообщила пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
- С полуночи до часу ночи 29 апреля будет ограничено движение в сторону Уфы. В ту же ночь 30 апреля ограничения будут действовать на том же участке в сторону Москвы.
Представители ведомства предупредили, что время окончания ограничений может измениться в зависимости от хода работ и погодных условий.
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