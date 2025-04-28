Минниханов обсудил с президентом Узбекистана перспективы сотрудничества

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.



В ходе встречи Минниханов выразил благодарность Мирзиееву за неизменную поддержку всех совместных проектов и личное внимание к развитию сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном.

Стороны отметили положительную динамику развития двусторонних отношений. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 21% и превысил $376 млн.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ключевой темой обсуждения стала реализация двух крупных совместных проектов — создание промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях Узбекистана.

— Эти знаковые татарстано-узбекистанские совместные проекты — хороший вклад в сотрудничество наших стран, — подчеркнул Рустам Минниханов. Он сообщил, что накануне посетил обе площадки и лично проверил ход строительства.

В последний раз главы встречались на саммите БРИКС в Казани. Тогда Минниханов вручил президенту Узбекистана орден «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества.



Рената Валеева