Минниханов обсудил с президентом Узбекистана перспективы сотрудничества
Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
В ходе встречи Минниханов выразил благодарность Мирзиееву за неизменную поддержку всех совместных проектов и личное внимание к развитию сотрудничества между Татарстаном и Узбекистаном.
Стороны отметили положительную динамику развития двусторонних отношений. По итогам прошлого года татарстано-узбекистанский товарооборот вырос на 21% и превысил $376 млн.
Ключевой темой обсуждения стала реализация двух крупных совместных проектов — создание промышленных площадок в Бухарской и Навоийской областях Узбекистана.
— Эти знаковые татарстано-узбекистанские совместные проекты — хороший вклад в сотрудничество наших стран, — подчеркнул Рустам Минниханов. Он сообщил, что накануне посетил обе площадки и лично проверил ход строительства.
В последний раз главы встречались на саммите БРИКС в Казани. Тогда Минниханов вручил президенту Узбекистана орден «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества.
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