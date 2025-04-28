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Первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика уходит с должности

15:36, 28.04.2025
Первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика уходит с должности
Фото: Ирина Плотникова

Первый зампрокурора Татарстана Алексей Заика покидает свою должность. Президент Владимир Путин подписал распоряжение об этом, сообщает ИА «Татар-информ».

Алексей Заика родился 3 июня 1976 года в Москве и в 1998 году окончил Московский юридический университет МВД России по специальности «юриспруденция». Свою карьеру в прокуратуре он начал в 2001 году, работая следователем в Нагатинской межрайонной прокуратуре Москвы. В 2021 году он занял пост первого зампрокурора Татарстана.

Кто будет назначен на должность вместо Алексея Заики, на данный момент не сообщается.

Анастасия Фартыгина

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