Новости спорта

15:23 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Казанский марафон соберет 33 тысячи участников и перекроет улицы города

13:57, 28.04.2025
Казанский марафон соберет 33 тысячи участников и перекроет улицы города
Фото: Максим Платонов

В Казани пройдет масштабный беговой марафон, который будет проведен в два этапа: 30 апреля и 3—4 мая. Мероприятие соберет 33 тысячи участников и 600 волонтеров. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной 83-й легкоатлетической эстафете.

30 апреля с 00.00 до 14.00 движение транспорта будет ограничено по улицам Советской, Правды, Начальной, Хализова, а также возле дома имени Салавата Галеева. В эти дни состоится первый этап соревнований.

Основные забеги пройдут 3—4 мая, когда будут перекрыты центральные улицы города для обеспечения безопасности участников.

Маршрут марафона, в рамках которого разыграют медали России по марафонскому бегу, пройдет мимо главных достопримечательностей Казани.

Матвей Гавриков

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

СпортОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также