Казанский марафон соберет 33 тысячи участников и перекроет улицы города

Фото: Максим Платонов

В Казани пройдет масштабный беговой марафон, который будет проведен в два этапа: 30 апреля и 3—4 мая. Мероприятие соберет 33 тысячи участников и 600 волонтеров. Об этом рассказали на пресс-конференции, посвященной 83-й легкоатлетической эстафете.

30 апреля с 00.00 до 14.00 движение транспорта будет ограничено по улицам Советской, Правды, Начальной, Хализова, а также возле дома имени Салавата Галеева. В эти дни состоится первый этап соревнований.

Основные забеги пройдут 3—4 мая, когда будут перекрыты центральные улицы города для обеспечения безопасности участников.

Маршрут марафона, в рамках которого разыграют медали России по марафонскому бегу, пройдет мимо главных достопримечательностей Казани.

Матвей Гавриков