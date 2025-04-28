В Казани проходит акция «Огонь памяти»

Суть акции — передача живого пламени из рук в руки, из организации в организацию. 9 мая оно вольется в Вечный огонь парка Победы

Фото: предоставлено АО «Казэнерго»

Комитет по делам детей и молодежи Казани совместно с советом молодежи предприятий и организаций Казани запустили в вузах и организациях города пилотную патриотическую акцию «Огонь памяти», приуроченную к празднованию Дня Победы. Ее цель — побудить людей вспомнить о подвиге своих предков.

Суть акции — передача живого пламени из рук в руки, из организации в организацию. 9 мая оно вольется в Вечный огонь парка Победы. Эта своеобразная эстафета благодарности и памяти призвана объединить поколения и внести вклад в празднование Великой Победы.

В акции принимают участие 14 предприятий Казани. Например, сегодня директор УФПС «Татарстан почтасы» Ильнур Махмутов передал огонь заместителю генерального директора по персоналу и корпоративной политике АО «Казэнерго», депутату Казгордумы Ильдару Низамутдинову.

предоставлено АО «Казэнерго»

В мероприятии приняли участие представители молодежной организации АО «Казэнерго». А в процессе передачи пламени память павших на полях сражений почтили минутой молчания.

— Сегодня наша молодежь принимает «Огонь памяти» и тем самым отдает символическую дань подвигу наших предков. Для нас очень важно участие в этом мероприятии, поскольку оно побуждает каждого из нас вспомнить о великом Дне Победы, — объясняет генеральный директор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов.

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Людмила Губаева