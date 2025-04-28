Министр обороны Пакистана: вторжение Индии неизбежно

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что военное вторжение Индии становится неизбежным. Об этом он сообщил агентству Reuters в интервью.

Асиф подчеркнул, что Пакистан усиливает свои военные силы и принимает стратегические решения в ответ на эту угрозу.

— Мы укрепили наши силы, потому что вторжение сейчас неизбежно. В такой ситуации необходимо принимать стратегические решения, и они были приняты, — уточнил он.

Ужесточение риторики со стороны Индии, а также информация от пакистанских военных о возможном нападении обеспокоили руководство страны. Министр не стал рассказывать, какие именно причины его убеждают в том, что вторжение произойдет.

Инцидент, произошедший 22 апреля, также мог повлиять на отношения между государствами. В этот день в Пахалгаме, что в Джамму и Кашмире, произошел теракт, в результате которого погибли 25 граждан Индии и один гражданин Непала. Нападение связано с группировкой «Лашкар-э-Тайба»*, которую индийские власти связывают с пакистанской Межведомственной разведкой.

В ответ на теракт Индия сократила численность своего посольства в Исламабаде, объявила персонами нон грата нескольких военных советников Пакистана и закрыла ключевой контрольно-пропускной пункт на границе. Кроме того, Индия приостановила соглашение с Пакистаном о распределении водных ресурсов и прекратила выдачу виз для граждан соседней страны.

Анастасия Фартыгина