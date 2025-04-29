Россия сохранила четвертое место среди крупнейших экономик мира в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Россия вошла в пятерку стран с наибольшим вкладом в рост глобального ВВП по паритету покупательной способности в 2024 году и удержала четвертое место среди крупнейших экономик мира, следует из расчетов РИА «Новости» и данных Международного валютного фонда.

По оценке МВФ, основанной на первой оценке ВВП России за 2024 год, экономика страны составила 6,94 триллиона долларов по паритету покупательной способности. Это выше уровня 2023 года, который составлял 6,48 триллиона долларов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Япония и Германия, ближайшие конкуренты России, также увеличили ВВП, но менее значимо. Экономика Японии выросла до 6,53 триллиона долларов с 6,37 триллиона, а Германии — до 6 триллионов с 5,87 триллиона.

Китай остается крупнейшей экономикой мира: его ВВП по паритету покупательной способности увеличился до 38,15 триллиона долларов против 35,5 триллиона в предыдущем году. США заняли второе место с ВВП в 29,2 триллиона долларов (в 2023 году — 27,7 триллиона). Тройку лидеров замкнула Индия с ВВП в 16,2 триллиона долларов против 14,85 триллиона в 2023 году.

Другие страны, входящие в десятку крупнейших экономик по объему ВВП, это Бразилия (4,73 триллиона долларов), Индонезия (4,66 триллиона), Франция (4,36 триллиона) и Великобритания (4,29 триллиона).

Большинство западных экономик показали рост глобального ВВП менее чем на 2%, а в ряде случаев — около 1% или ниже.

Матвей Гавриков