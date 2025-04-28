«Автодор» предупреждает о серьезных пробках в майские праздники
Компания «Автодор» призывает водителей заранее планировать поездки на майские праздники из-за ожидаемого увеличения трафика на дорогах. Специалисты считают, что в этот период автотранспорт столкнется с особенно высокой загруженностью, сообщили в пресс-службе.
Особое внимание стоит обратить на вечер 30 апреля и утро 1 мая, когда дороги будут забиты. Также возврат жителей в города вечером 4 мая может вызвать серьезные пробки.
Кроме того, «Автодор» напоминает водителям следить за информационными панелями вдоль трасс. Эти панели предоставляют актуальные данные о дорожной ситуации и возможных заторах, что поможет избежать неприятностей в пути.
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