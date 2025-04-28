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Конклав по выборам нового Папы Римского начнется 7 мая

14:41, 28.04.2025
Конклав по выборам нового Папы Римского начнется 7 мая
Фото: Josh Applegate на Unsplash

Конклав кардиналов, предназначенный для избрания нового Папы Римского, откроется в Ватикане в среду, 7 мая. Это подтвердил глава Службы печати Святого престола Маттео Бруни, пишет РИА «Новости».

— Конклав начнется в Ватикане в среду, 7 мая, — заявил Бруни журналистам на брифинге. Решение о дате было принято на пятой конгрегации кардиналов, состоявшейся в Ватикане в понедельник утром.

Напомним, что предыдущий Папа Римский Франциск скончался 21 апреля.

Похороны Папы Франциска состоялись в субботу, 26 апреля. Заупокойная месса прошла перед собором Святого Петра в 10.00 по местному времени (11.00 мск). После завершения мессы гроб с телом понтифика был перенесен в собор Святого Петра, а затем в базилику Санта-Мария-Маджоре для захоронения.

Рената Валеева

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