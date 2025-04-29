Педагогам могут ввести льготы на посещение культурных учреждений

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Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести 100%-ные льготы для педагогов на посещение учреждений культуры. Об этом сообщает РИА «Новости».

В письме подчеркивается, что такая мера станет важным инструментом интеграции образовательной и культурной среды. По мнению Лантратовой, это поможет повысить доступ педагогов к культурным ресурсам, укрепит связь образования и культуры, а также поднимет престиж педагогической профессии.

Депутат отметила, что материальное положение педагогов остается сложным. Средняя зарплата учителей в начале 2024 года составила 58 109 рублей — это на 30% ниже средней зарплаты по России. В ряде регионов доходы педагогов приближаются к минимальному размеру оплаты труда, что усиливает кадровый дефицит в сфере образования.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В обращении указывается, что педагогическое сообщество России насчитывает около двух миллионов человек — от воспитателей детских садов до преподавателей вузов. Их вклад в развитие образования, культуры и формирование духовных ценностей молодежи назван значительным и требующим дополнительной государственной поддержки.

Инициатива, как ожидается, окажет положительное влияние на качество жизни педагогов и создаст условия для их профессионального и личностного развития.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании Совета законодателей обратила внимание на критически низкие зарплаты молодых учителей и призвала к срочному решению этой проблемы.



Матвей Гавриков