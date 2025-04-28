Минниханов: Узбекистан является одним из главных партнеров Татарстана

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов принял участие в расширенной встрече с президентом Узбекистана. Российскую делегацию представлял первый заместитель премьер-министра Денис Мантуров.

В последний раз главы встречались на саммите БРИКС в Казани. Тогда Минниханов вручил президенту Узбекистана орден «Дуслык» за значительный вклад в развитие сотрудничества.



предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

На встрече обсуждались совместные проекты, которые реализуют российские и узбекские компании. Минниханов подчеркнул важность сотрудничества, уточнил, что Узбекистан является одним из главных партнеров Татарстана в Центральной Азии.

Обсуждение сосредоточилось на дальнейшем развитии экономических отношений между двумя странами, что открывает новые возможности для бизнеса и инвестиций. Стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в разных отраслях.

Анастасия Фартыгина