В Казани планируют снова включить отопление в детских садах
В Казани рассматривается возможность возобновления отопления в детских садах. Это решение зависит от заявок, которые должны подать руководители дошкольных учреждений в обслуживающие организации. Мэрия ответила на обращения родителей в соцсетях, подтвердив, что готова рассмотреть такую возможность.
— Если не начаты какие-либо ремонтные работы на сетях центрального отопления и есть техническая возможность, то тепло в детские сады будет подано, — уточнили в пресс-службе мэрии. Это решение может помочь обеспечить комфортные условия для детей в дошкольных учреждениях, особенно в холодное время года.
Напомним, что отопительный сезон в Казани завершился всего неделю назад, 21 апреля, но изменения погоды могут потребовать дополнительного внимания к вопросам отопления в детских садах.
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