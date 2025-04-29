Российские силы ПВО уничтожили 91 украинский БПЛА в ночь на 29 апреля

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Минобороны России сообщило, что с 20.00 мск 28 апреля до 06.00 мск 29 апреля дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над несколькими регионами страны. Об этом сообщает Минобороны России.

Наибольшее количество БПЛА было сбито над Курской областью — 40. Еще 12 ликвидировали над Орловской областью, 11 — над Рязанской, восемь — над Нижегородской. Семь беспилотников уничтожены над акваторией Черного моря, шесть — над Крымом, три — над Белгородской областью. В Московском регионе нейтрализовано два БПЛА. По одному беспилотнику сбито над Калужской и Брянской областями.

Накануне средства ПВО уничтожили 115 БПЛА.

Матвей Гавриков