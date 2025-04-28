«Бессмертный полк», музей под открытым небом на Баумана: власти Казани рассказали о праздновании Дня Победы

Главной точкой празднования станет площадь Тысячелетия

Фото: Динар Фатыхов

Праздничные мероприятия стартуют с апреля

В честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне казанцев ждет целый ряд новых праздничных мероприятий, сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии замруководителя исполкома столицы Татарстана по социальным вопросам Гузель Сагитова. Так, еще 25 апреля в рамках акции «Казань — город героев» на городских билбордах с помощью искусственного интеллекта «ожили» 80 героев Татарстана.

6 мая с 14.00 до 17.00 на улице Баумана каждый желающий сможет написать поздравления с 9 Мая ветеранам, участникам СВО и своим родственникам. 7 и 8 мая в общественных пространствах города пройдут флешмобы к 80-летию Победы. Творческие коллективы исполнят песни и танцы военных лет в парках, торговых центрах, метро.

Что касается традиционных мероприятий, 6 мая в 12.00 на территории Казанского кремля пройдет «Вальс победы». В нем примут участие более 500 человек.

— 8 мая по улицам Казани проедет военно-историческая техника и ретроавтомобили в рамках акции «Парад у дома ветерана». Колонна появится на Оренбургском тракте, улице Дубравной, сквере на Советской площади, в парке Победы и парке Петрова, — рассказала Гузель Сагитова.



В парке Победы пройдет церемония закладки камня на месте будущего мемориала участникам СВО



Она напомнила, что ко Дню Победы в городе появятся новые мемориальные сооружения. Так, в сквере «Молодежный» на улице Декабристов установят памятник поэту-фронтовику Фатыху Кариму. Также в Казани возведут бюст генерала армии Махмута Гареева, мемориальную доску Герою Советского Союза Георгию Мосолову. На улице Ипподромной откроется обновленный стенд в честь героев Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы Вахитовского и Приволжского районов.

— Важным событием этого года станет торжественная церемония закладки камня на месте будущего мемориала участникам специальной военной операции в парке Победы, — подчеркнула докладчица.



Олег Исаков / realnoevremya.ru

Напомним, разработкой мемориальной зоны, посвященной ветеранам СВО, занимается Институт развития города. Он разрабатывает проект комплексного развития парка Победы в Казани.

1 мая в 10.00 у стелы «Казань — город трудовой доблести» состоится торжественная церемония возложения гирлянды и цветов. Узнать больше о тружениках тыла казанцы смогут на военно-патриотической экскурсии, разработанной городским Комитетом по туризму. Она начнется на Черном озере, а закончится на Компрессорном заводе.

Главной площадкой станет площадь Тысячелетия — туда приглашают к 9.30

Торжественные мероприятия 9 мая начнутся с церемонии возложения цветов на Архангельском и Арском кладбищах. В парке Победы цветы возложат к Вечному огню, памятникам Советскому солдату, труженикам тыла, матерям и вдовам, а также к будущему мемориалу участникам СВО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Главной площадкой Дня Победы станет площадь Тысячелетия. «Приглашаем на празднование к 9.30 и просим с понимаем отнестись к досмотровым мероприятиям», — обратилась к горожанам Гузель Сагитова. Удобнее всего, по ее словам, будет войти со стороны станции метро «Кремлевская».

В 10.00 на площади пройдет парад войск Казанского гарнизона и проезд военной исторической и современной техники. Перед казанцами пройдут порядка 30 парадных расчетов, в их числе впервые будут школьники из «Движения первых». На площади можно будет увидеть легендарный танк Т-34 «Колхозник Татарии», современный Т-90М «Прорыв», боевые танки Т-72 и т.д. Для статичного просмотра будут доступны танк «Армата», БТР-80 и другие мощные модели.

Там же откроется выставка достижений казанских предприятий, где представят 30 образцов техники промышленного и аграрного комплексов. Например, Казанский вертолетный завод продемонстрирует вертолет «Ансат». Также на площадке будет представлен транспорт ГАИ и МЧС, исторические автомобили. Выставка будет открыта до 11 мая.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По центральным улицам города после двухгодичного перерыва пройдет шествие «Бессмертного полка». В 2023 и 2024 годах казанцы участвовали в акции в онлайн-формате. Присоединиться могут все желающие, предварительно распечатав портреты.

Музей под открытым небом, световое шоу на стенах Кремля



Продолжится праздничная программа в парке Победы, где пройдет парад старшеклассников и гала-концерт детского фестиваля «Фанфары Победы». Перед горожанами выступят детский оркестр городских центров, творческие коллективы, артисты Казанской филармонии.

— В день праздника на улице Баумана откроется интерактивный музей под открытым небом «В тылу ковали мы Победу». Проект Вахитовского и Приволжского районов разработан совместно с региональным отделением Российского исторического общества. Пешеходная улица превратится в единое мемориальное пространство, — подчеркнула замруководителя исполкома.

По ее словам, задача инсталляции — показать, как события Великой Отечественной войны отражались на жизни фронта и тыла.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Вечерняя программа начнется на площади Тысячелетия в 19.00. В нее включены выступления молодежных коллективов, а также сводного хора Казани.

— Надеемся, что празднование Дня Победы завершится в 22.00 красочным салютом, за которым можно будет наблюдать с городских дамб и набережной Казанки, — добавила Гузель Сагитова.

9-11 мая на стенах Казанского кремля покажут световое шоу, посвященное подвигу советских солдат. Закончится оно в 23.00.

Казанцев ждут ограничения движения

В мае в связи с подготовкой и празднованием Дня Победы в Казани перекроют ряд улиц, предупредили в мэрии. Так, 3 мая для репетиции парада с 18.00 до 23.00 будет ограничено движение транспорта на площади Тысячелетия. Также проезд будет перекрыт 7 мая с 16.00 до 22.00. Ограничения коснутся в том числе улиц Право-Булачной и Лево-Булачной до улицы Чернышевского.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

С 17.00 8 мая и до 2.00 10 мая в связи с проведением праздничных мероприятий движение на площади Тысячелетия будет ограничено полностью. С 18.00 8 мая до 22.00 9 мая перекроют улицу Бондаренко. В случае скопления людей по завершении салюта возможно частичное перекрытие улицы Сибгата Хакима.



— Работа транспорта 9 мая будет организована в усиленном режиме. Для удобства будет обеспечена специальная подача транспорта по окончании салюта к остановке «Энергетический университет» и в районе перекрестка улиц Ташаяк и Саид-Галеева, — заверила Гузель Сагитова.



Галия Гарифуллина