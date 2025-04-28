Путин продлил срок для легализации иностранцев в России до 10 сентября

Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин продлил срок для иностранцев, нарушивших миграционные правила, которые должны узаконить свое пребывание в стране. Теперь у них есть время до 10 сентября, чтобы легализовать свое положение или покинуть Россию.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Он касается иностранных граждан и лиц без гражданства, которые включены в реестр контролируемых лиц. Эти люди утратили законные основания для пребывания в России.

В первоначальной версии указа срок истекал 30 апреля, но теперь он продлен. Также перенесен срок доклада президента о результатах выполнения указа — с 1 июля на 10 ноября.



Напомним, что правительство внесло в Госдуму законопроект, предоставляющий право лицам без гражданства вступить в Вооруженные силы России. Законопроект направлен на расширение круга лиц, которые могут поступить на военную службу по контракту.

Анастасия Фартыгина