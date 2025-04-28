Россияне выбирают Китай, Белоруссию и Японию для отдыха за границей

Фото: Мария Зверева

По результатам опроса, проведенного Группой «Ренессанс Страхование» и Ozon Travel, каждый четвертый россиянин в этом году планирует отдых за границей. Самыми популярными направлениями стали Китай, Беларусь и Япония, которые привлекают туристов своей культурой.

Опрос охватил более полутора тысяч россиян старше 18 лет из крупных городов. 25% респондентов собираются поехать за границу, тогда как 75% предпочитают провести отпуск в России.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Среди стран Восточной и Юго-Восточной Азии наибольший интерес вызывают Китай, Гонконг, Япония и Южная Корея — 18% опрошенных планируют поездки в эти регионы. Также популярны Таиланд и Вьетнам (18%). Каждый шестой респондент (17%) намерен отдохнуть в Европе, включая Италию и Францию.

На третьем месте по популярности оказался Ближний Восток: 10% респондентов выбрали Египет и ОАЭ.

Что касается культурных достопримечательностей, то наибольший интерес у россиян вызывает Китай (26%), Белоруссия (24%) и Япония (18%). Наименее привлекательными направлениями оказались Израиль, Иран и Великобритания — их выбрали только 23% опрошенных.

Анастасия Фартыгина