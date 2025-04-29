Сегодня в Татарстане ожидается до +14 градусов
Днем без существенных осадков
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами 15—20 м/с. Утром ожидается порядка 0 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +9 до +14 градусов, в Казани — от +11 до +13 градусов. Утром на дорогах местами гололедица.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.