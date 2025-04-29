Сегодня в Татарстане ожидается до +14 градусов

Днем без существенных осадков

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Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Днем без существенных осадков, сообщили в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 7—12 м/с, местами с порывами 15—20 м/с. Утром ожидается порядка 0 градусов. Днем температура в Татарстане составит от +9 до +14 градусов, в Казани — от +11 до +13 градусов. Утром на дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина