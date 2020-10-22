В Татарстане выявили 48 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Татарстане зарегистрировали 48 новых случаев COVID-19. Два из них — завозные, 46 — контактные. Семь человек госпитализировали, 41 получают лечение на дому.

В Казани выявили 32 заболевших, 4 — в Нижнекамском районе, по 2 случая зарегистрировали в Набережных Челнах, Верхнеуслонском и Бугульминском районах. В Апастовском, Атнинском, Кайбицком, Менделеевском, Пестречинском и Сабинском районах РТ выявили по одному случаю заражения коронавирусом.



realnoevremya.ru

На 22 октября в Татарстане зарегистрирован 7991 случай COVID-19. За последние сутки выздоровели 45 человек, за весь период — 6 848.