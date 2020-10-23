Минздрав Татарстана: в республике не так много заболевших с тяжелой формой коронавируса

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Заместитель министра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков сообщил, что прослойка населения с тяжелыми формами коронавируса в Татарстане не такая большая.

«Население ответственно относится к своему здоровью. Есть ряд жителей, которые не обращаются к врачам с довольно стойкой температурой и переживают это состояние дома. после этого мы вынуждены эвакуировать их в стационар, и не всегда это хорошо кончается», — сказал он.

realnoevremya.ru / Илья Репин

Еще замминистра здравоохранения добавил, что заполненность что в ковид-госпитале при КФУ неполная: «Туда доставляются люди в относительно стабильном состоянии, которые уже прошли через сеть провизоров. Это не то место, куда привозят людей скорая помощь».

Напомним, Жаворонков рассказал на брифинге, насколько медучреждения республики обеспечены запасами кислорода и препаратами.