Открытое письмо из казанского СИЗО: «В свое время я сделал семье Швецова очень дорогие «подарки»

Арестованный потерпевший по делу семьи бывшего вице-премьера Марат Исламов изложил свою версию уголовного преследования себя и оппонентов

Фото: Ирина Плотникова

Следком по РТ завершил расследование по делу детей бывшего вице-премьера республиканского правительства Швецова, однако прокуратура Татарстана отказалась утверждать окончательное обвинение. Как выяснило «Реальное время», первый зампрокурора Татарстана завернул материалы на дополнительное расследование, но орган следствия оспорил его действия. Тем временем редакция «Реального времени» получила открытое письмо из казанского СИЗО, в котором потерпевший по делу Швецовых гендиректор ПАО «ПАК» Марат Исламов впервые публично излагает историю отношений с этой семьей, которые, по его версии, обернулись для его бизнеса потерей 200 млн рублей.

Дело Швецовых не дошло до суда



Открытое письмо Марата Исламова «Реальное время» получило через его защитника Мидхата Курманова. В СИЗО потерпевший по делу Швецовых находится уже 7 месяцев, его обвиняют в покушении на хищение 25,8 млн рублей у возглавляемого им же ПАО «ПАК» и в хищении акций семьи Швецовых в ЗАО «ФК «Дорстройинвест». Статус обвиняемого Исламов получил в деле МВД в сентябре 2018 года, статус потерпевшего — почти на год раньше в деле Следкома.

На финише предварительного расследования по делу Швецовых Следком снял все подозрения с Владимира Швецова-старшего, бывшего вице-премьера, министра транспорта и дорожного хозяйства РТ, и предъявил финальное обвинение его сыну Владимиру Швецову-младшему и дочери Эллине Шайер. До суда дело пока не дошло, в конце марта прокуратура РТ завернула его на допрасследование. «Руководство органа следствия с этим не согласилось и в данный момент оспаривает решение», — уточнил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. В Следкоме от комментариев воздержались.

Арестованный руководитель ПАО «ПАК» на 16 листах расписал как против своей воли финансировал волейболисток Татарстана, как терял имущество и компании, доверившись членам одной семьи. Обвиняет своих оппонентов в фальсификации поданных в арбитраж документов и намекает, что за решеткой его держат, чтобы не мешал переделу имущества через суд.

«Реальное время» публикует выдержки из письма Исламова и ответный комментарий, полученный от Швецовых по ряду обвинений. Поскольку в письме упоминается немалое количество третьих лиц, напрямую не вовлеченных в противостояние, редакция заменила их данные инициалами.

«Дети Швецова стали претендовать на мое имущество»

«Со Швецовым В.А., в ту пору министром, меня познакомил наш общий знакомый М.И.И. где-то в 1996 году. Он был другом их семьи, помогал в выборе земельного участка под строительство жилого дома в Борисково, несколько раз возил их детей с собой отдыхать за границу. К сожалению, летом 2016 года этого человека не стало. Но почему-то на его похоронах никого [из] Швецовых я не увидел. Знаю, что Швецов В.А. остался должен покойному крупную сумму — за период, когда тот по его просьбе возглавлял спортивный клуб по настольному теннису и вкладывал в него личные деньги.

Я сам по себе человек неконфликтный и делить мне со Швецовыми было нечего. Как такового конфликта и не было. Просто Швецовы, вернее даже дети Швецова В.А., стали претендовать на принадлежащее мне и моей семье имущество. У меня самого три дочери и дарить свое кому-то в мои планы не входило. Я и так в свое время сделал их семье очень дорогие «подарки», прощая проступки, из-за которых моя семья потеряла около 150 млн рублей, и это в ценах 2000-х годов. Я даже боюсь перевести это в теперешние цены с учетом инфляции и роста курса доллара и европейской валюты. Приведу несколько примеров, чтобы освежить память моих оппонентов.

«Инвестиции» в аферу Самадовой

Где-то в конце 90-х — начале 2000-х возглавляемая мной компания выиграла хорошие тендеры на поставку трамваев и троллейбусов в республику. Мы в то время были официальными дилерами ряда крупных производителей («Башкирский троллейбус», «ЛиАЗ», «ПАЗ»). По условиям данного тендера моя компания получала хорошие авансы из бюджета. <…> Перед получением очередного меня пригласил к себе Швецов В.А., в то время — министр транспорта РТ. Было поставлено условие, что я должен эти деньги перечислить какому-то торговцу акциями под большие проценты, которые должны были получить Швецовы. Встреча произошла у них дома в Борисково, этим дилером оказалась госпожа Самадова, которую им рекомендовала директор «Элемте» <…>. Также в то время в «Элемте» работала старшая дочь Швецовых Эллина.

Выслушав бред про голубые фишки от Самадовой, которая предложила Швецовым 25 процентов в месяц, я заявил, как финансист, [что] такое невозможно, это высокорискованная афера, я с этим связываться не буду. Швецовы убеждали меня, что «административный» ресурс сработает, Самадова через месяц вернет деньги, а они получат свои 25 процентов. Не желая с этим связываться, я прекратил связь с семьей Швецовых и перестал отвечать на звонки, так как боялся потерять деньги, тем более бюджетные. Дошло до того, что Самадова пришла на работу в школу к моей супруге и вынудила ее поехать домой и вызвать меня. После такого давления я перечислил 23 млн рублей, после чего этих денег не видел.

Самадова была осуждена за мошенничество, я на суде давал показания как представитель потерпевшей компании «Дорстройинвест». Супруга Швецова вместе со своей сестрой Латыповой В.М. приезжали ко мне в офис и уговаривали, чтобы я на суде не говорил, где познакомился с Самадовой. Что я и сделал и в итоге попрощался с суммой около 1 млн долларов по тому курсу…

«Спонсирование» волейбольного спорта и «дареные» квартиры

По просьбе Швецова В.А. мною была профинансирована женская волейбольная команда «Казаночка», где я занимал пост директора клуба, а Швецов В.А. был президентом. Чтобы заплатить волейболисткам и обеспечить их участие в чемпионате России, мною были проданы объекты недвижимости. Швецов обещал со временем отдать эти деньги, однако и тут компания «Дорстройинвест» потеряла 16,5 млн рублей. В принципе, так же он поступил с М.И.И., так и не вернув ему долги за содержание теннисного клуба.

Но, видимо, этого было мало. В 2011 году я передал трехкомнатную квартиру его помощнику М.Р., который работал с ним на Дальнем Востоке и затем переехал с ним в Москву. М.Р. оформил квартиру на своего сына, денег от Швецовых я так и не увидел. Надеялся на порядочность, а когда понял, что меня обманули, все процессуальные сроки для подачи иска уже прошли. Квартира на улице Вишневского площадью 120 кв. м в то время стоила 6—7 млн рублей.

Такую же квартиру в этом доме сын Швецова Володя перепродал за 4 млн рублей по моей доверенности и «хитрой» схеме. Схема проста: Володя продает квартиру фирме своей сестры АО «Гармония» от моего имени за 1 млн 400 тысяч рублей. Через некоторое время выкупает ее обратно уже на себя лично за 1 млн рублей и через месяц перепродает уже за 4 млн. При этом мне не отдал даже 1,4 млн, пришлось их отсуживать.

«Как я потерял бизнес стоимостью около 200 млн рублей»

В 2015 году Швецов В.А. попросил меня назначить его сына, как он выразился, «поуправлять» автотранспортным предприятием ЗАО «ПАК-Инвест». Предприятие на 80 процентов принадлежит АО «ФК «Дорстройинвест» (далее — ФК «ДСИ»). Я его в свое время выкупил за хорошие деньги, оно обслуживало все вахтовые перевозки АО «КАМАЗ» и ряда крупных предприятий в Набережных Челнах. Также имело широкую маршрутную сеть по междугородним и пригородным перевозкам. Оборот составлял порядка 300 млн рублей, и это в кризис. Работало около 700 инженерно-технических работников и водителей, 380 единиц техники.

Согласно предварительной договоренности, пока Володя Швецов не вникнет в дела и не поймет специфический бизнес пассажирских перевозок, ни один из руководителей подразделений, заместителей, начальников колонн не должен был быть уволен. Однако приехав в Челны я обнаружил: предприятием «руководят» посторонние люди, финансовые средства и имущество уводятся. Так, вся автотранспортная техника была переоформлена на подконтрольные Швецову В.В. компании — ООО «ПАК-Инвест», «ПАК-Инвест НЧ 1», «ПАК-Инвест НЧ 2», «ПАК-Инвест НЧ 3».

На эти же компании были переоформлены договоры лизинга, срок по которым уже подходил к концу, то есть автобусы должны были стать собственностью ЗАО «ПАК-Инвест», а еще — договоры на вахтовые перевозки с ОАО «КАМАЗ» и междугородние перевозки. 67 автобусов из собственности ЗАО «ПАК-Инвест» по кривой схеме перешли в собственность семьи Швецовых без какой-либо оплаты. Впоследствии конкурсным управляющим ЗАО «ПАК-Инвест» они были оценены в 75 млн рублей. Теперь их разграбили, и конкурсный распродает их по цене металлолома, что-то около 5—7 млн рублей за все.

Таким образом, запустив «козла» к себе в огород, я потерял бизнес стоимостью около 200 млн рублей. Теперь предприятие находится в процедуре банкротства. Выведя все имущество и денежные средства из аффилированных фирм, Швецовы подали их на добровольную ликвидацию. Видимо, чтобы скрыть все следы своих деяний. При этом не заплатили порядка 14 млн рублей по арендным платежам ПАО «ПАК». Но это, я думаю, станет предметом расследования в деле по преднамеренному банкротству этих организаций.

Интересен тот факт, что Швецовы умудрились убрать из ЗАО «ПАК-Инвест» одного конкурсного управляющего, предъявившего к бывшему руководителю Швецову В.В. иск о субсидиарной ответственности на сумму более 100 млн рублей, и назначить своего, что и до этого вел дела Швецовых по банкротству и ликвидации их предприятий.

Так что как такового конфликта не было, просто отчуждение в их пользу принадлежащего мне и моей семье имущества, используя мое доверие и различные схемы. Особенно их расстроило, когда я отказался поставить на пост генерального директора ПАО «ПАК» Швецова В.В. и решил вернуться из Москвы на эту должность, чтобы не потерять и это предприятие.

Акционер или не акционер?

Относительно заявления Латыповой В.М. (сестра жены Швецова-старшего, — прим. ред.), что она является акционером «ФК «ДСИ» и может претендовать на долю в ПАО «ПАК»… Хочу напомнить, что это был способ защиты в уголовном деле по обвинению членов семьи Швецовых в вымогательстве 60 млн рублей у ПАО «ПАК» (обвинение предъявлено по мошенничеству, — прим. ред.) за снятие обременения — залога по кредиту 2006 году, который получило АО «Авангард», на 100 процентов принадлежащее их семье. С их стороны была попытка узаконить похищенные денежные средства через ряд решений Арбитражного суда, оставив ПАО «ПАК» с требованием в сумме 60 млн рублей к несуществующей московской компании.

К тому же, согласно действующему федеральному законодательству, акционер материнской компании не может претендовать на часть прибыли дочерней компании. Он обладает корпоративными правами по отношению только к тому обществу, акционером которого он является. В нашем случае акционер ФК «ДСИ» может претендовать на часть прибыли, выплачиваемой в виде дивидендов ФК «ДСИ», но никак не ПАО «ПАК». И то, если такое решение было принято на общем собрании акционеров путем голосования. Ни «ФК «ДСИ», ни «ПАК» на общем собрании акционеров такого решения не принимали <…>.

Теперь о первой части заявления Латыповой Венеры Музагитовны, что она акционер ФК «ДСИ». На этот вопрос я не могу ответить с полной уверенностью. Скажу только одно: Латыпова В.М. никогда не участвовала в деятельности компании и собраниях данного общества, в реестре акционеров такого акционера на сегодняшний день нет, и никогда не было. Ввиду того, что Латыпова никогда в ФК «ДСИ» не обращалась, лицевой счет держателя акций не открывала и не заявляла свои права на данные акции.

Если у нее есть подтверждающие документы, следовало бы обратиться сперва в общество, где находился реестр акционеров. Теперь он передан уполномоченному регистратору, так что предоставить подтверждающие ее право на акции документы нужно ему. Но это в том случае, если они (эти документы) существуют. Я думаю, что их просто нет и никогда не было. Если есть, то я за них буду только рад. Только они уже сами запутались, сколько акций и какого общества есть у Латыповой В.М.

У меня есть копии трех ее заявлений, где она сперва заявляет, что владеет 20 процентами акций ФК «ДСИ», потом 49 процентами. В Арбитражный суд РТ она заявила уже о 40 акциях. При этом ею был представлен сфальсифицированный договор купли-продажи акций в количестве 20 штук у Захватова А.Е. Последний собственноручно написал в Арбитражный суд, что более 10 лет назад продал эти акции Исламову М.А. Оригинал этого договора мною предоставлен в правоохранительные органы, а в суде было заявлено о фальсификации. Но, к сожалению, я и наш представитель Попов П.А. оказались в СИЗО по сфабрикованному уголовному делу и уже больше не смогли участвовать в данном судебном разбирательстве.…

Абсурдная ситуация с залогом имущества ПАО «ПАК»

В 2006 году 64 процента акций ПАО «ПАК» принадлежали государству в лице ОАО «Корпорация «Татавтотранс», а Швецов Владимир Александрович был заместителем премьер-министра РТ — министром транспорта и дорожного хозяйства РТ. Также он занимал должность председателя совета директоров ОАО «Корпорация «Татавтотранс», а его заместитель по транспорту в министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ — такую же должность в «ПАКе». Далее, убедив генерального директора «ПАК» Г.Р.М. и сфальсифицировав решение общего собрания акционеров, которое в принципе не проводилось, Швецовым удалось заложить все недвижимое имущество ПАО «ПАК» под кредит, полученный их компанией ЗАО «Авангард».

В 2007 году я выкупил госпакет акций «ПАКа», но залог так и остался. В 2015 году компания, принадлежащая сыну Швецова В.А., где сын же является гендиректором, за 40 млн рублей выкупает долг ЗАО «Авангард» перед банком и становится залогодержателем по данному кредиту. Хотя, в принципе, могли просто погасить данный кредит, и банк снял бы залог. Сложилась абсурдная ситуация: компания, возглавляемая сестрой (Шайер, — прим. ред.), должна компании, возглавляемой братом (Швецовым-младшим) 40 млн рублей, а залогодателем по этому кредиту является «ПАК».

Вот за снятие этого залога и запросили сперва 100 млн рублей — то есть хотели 50 процентов, когда узнали от меня, что я предлагаю к реализации имущество ПАО «ПАК» по цене 200 млн рублей. Позже остановились на 60 млн рублей.

Но и этого оказалось мало. В случае погашения ПАО «ПАК» задолженности за ЗАО «Авангард» у моей компании появилось бы право регрессного требования. В этот момент известная в Казани юркомпания предложила Швецовым схему, как АО «Авангард» избежать взыскания с него задолженности за погашенный за него кредит, а именно сделать перевод долга на фирму-однодневку — московскую компанию «Техпромгрупп» с несуществующими учредителем, директором, да к тому же с фальсифицированным договором о переводе долга. Факты фальсификации данного договора подтвердила судебная экспертиза, проведенная СУ СКР по РТ в рамках расследования уголовного дела по данному факту о мошенничестве с 60 млн рублей, принадлежащими ПАО «ПАК».

«Им нужно было возбудить дело, чтобы нас изолировать»

Вернемся к сфабрикованному уголовному делу, по которому мы с юристом Поповым П.А. оказались за решеткой. У нас с Поповым был заключен договор о комплексном сопровождении сделки купли-продажи объектов недвижимости.

Для справки



По условиям договора, Попов должен был найти покупателя и получить 15 процентов от покупной цены имущества ПАО «ПАК», то есть почти 26 млн от 172 млн рублей, которые выплатило ОАО «РИАТ» в 2017 году. В МВД по РТ считают: сделка Исламова с Поповым была фиктивной, поскольку на момент ее заключения покупатель уже был определен. Известно об этой истории стало, когда Попов обратился в АС РТ с решением Третейского суда о взыскании своих 15 процентов и попросил выдать исполнительный лист. А суд отказал и поделился материалами с силовиками.

«На момент заключения договора покупатель еще не был определен, — продолжает в своем письме Марат Исламов. — Я параллельно вел переговоры с пятью потенциальными покупателями, такими как ОАО «Ростар», ОАО «Татэлектромаш» и с одной китайской компанией, которая хотела наладить производство по прокату и покраске листовой стали по программе ТОСЭР.

Услуга по поиску потенциального покупателя в перечне обязанностей исполнителя, в нашем случае ИП Попова П.А., ничего не стоила. У него был ряд очень серьезных задач. Только один из 11 пунктов, самый незначительный, в случае необходимости касается, в том числе, поиска потенциального покупателя. В своих первых показаниях следствию я об этом сообщал, но им нужно было возбудить уголовное дело в отношении меня с Поповым, чтобы нас изолировать, так как в тот момент шли судебные разбирательства с компаниями Швецовых в арбитражных судах и судах общей юрисдикции. <…>

Высокий процент или невысокий — понятие субъективное. Смотря какие услуги и в каком объеме оказывает исполнитель. В данном случае я считаю, что 15 процентов — это недорого. Учитывая то, какой объем работ предстояло выполнить Попову. Юркомпания, которая сопровождает семью Швецовых в данных спорах, например, за один судебный спор берет до 10 процентов от суммы иска — независимо от того, истец ты или ответчик. Данная информация размещена на их официальном сайте. Не могу знать, сколько им заплатили Швецовы за эту аферную сделку с имуществом ПАО «ПАК» и выводом 60 млн рублей, но, думаю, она тоже влетела в копеечку. А Попов сопровождал в арбитражных судах 12 дел, причем два из них по банкротству ПАО «ПАК» и АО «ФК «ДСИ».

Арест главного акционера по заявлению миноритариев

Все до банальности просто, как и всегда у этих людей. Дроздецкая Инесса Владимировна, в девичестве Швецова, средняя дочь Швецова В.А., берет у двух номинальных акционеров доверенности и от их имени пишет заявление о якобы имеющем место преступлении. Причем один акционер владеет 15 акциями ПАО «ПАК», что составляет, не смейтесь, 0,0048 процента от общего числа голосующих акций. Второй акционер владела 51 акцией (0,0163 процента от общего числа акций). При этом они заявили, что посчитали наш с Поповым договор слишком кабальным, и они могли бы претендовать на дивиденды. Таким образом было сфабриковано уголовное дело. Тот факт, что мне и членам моей семьи принадлежит 91 процент акций ПАО «ПАК», в расчет не берется.

За полгода до возбуждения этого дела Попов П.А. отказался от всех требований к ПАО «ПАК», а условия договора о комплексном сопровождении сделки купли-продажи объектов недвижимости были существенно изменены. Попов обязался сопровождать не только данную сделку купли-продажи, но и все судебные споры с участием ПАО «ПАК». Данные дополнительные соглашения были предоставлены в МВД, но они, как и ходатайства ключевых акционеров, по понятным причинам были отклонены следствием.

Резюмируя, скажу — Швецовы, похитившие 60 млн рублей у ПАО «ПАК» и легализовавшие данную схему при помощи юркомпании через решение арбитражных судов, пока на свободе. Мы с Поповым П.А. по заявлению акционеров, владеющих 0,0163 процента и 0,0048 процента акций, обвиняемся в покушении на хищение денежных средств у компании ПАО «ПАК», 91 процент которой принадлежит мне и членам моей семьи, и уже 7 месяцев находимся в изоляторе.

«Украденные» акции лежат на счете «неустановленных» лиц

Как я уже говорил, Латыпова В.М. за истекшие 23 года со дня образования ФК «ДСИ» ни в общество, ни к независимому регистратору за удостоверением своих прав на акции не обращалась, документов не предоставляла, за исключением сфальсифицированного договора купли-продажи акций в Арбитражный суд РТ, Центральный банк России и правоохранительные органы.

В соответствии с законом о рынке ценных бумаг и инструкцией ЦБ России в реестре акционеров АО «ФК «ДСИ» более 20 лет назад открыт счет «неустановленных» лиц и на него зачислены 20 акций. Только за ними никто не приходит и не удостоверяет свои права. Закон предусматривает в случае невостребованности таких акций обратить их в доход государства при ликвидации общества.

Латыпова вместо того, чтобы обратиться к регистратору, решила пойти другим путем и обратилась в ГСУ МВД по РТ с заявлением о преступлении — якобы я украл у нее акции «ФК «ДСИ», и каким-то образом оценила ущерб в 1 млн 696 тысяч 442 рубля.

Самое «удивительное», что следствие, сделав выемку у регистратора всех документов по АО «ФК «ДСИ» и убедившись, что 20 акций находятся на счете неустановленных лиц, а не у меня на счете, возбудило в отношении меня уголовное дело по факту обращения в свою пользу чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. Тех самых 20 акций, находящихся на счете неустановленных лиц.

Или у старшего следователя М.И.Н. хромает образование по части знания российского законодательства, или уж так сильно было нужно, чтобы я и Попов до сих пор находились в следственном изоляторе и не могли повлиять на ход арбитражных споров Швецовых с ПАО «ПАК», раз он не побоялся пойти на такое преступление, как незаконное возбуждение в отношении меня уголовного дела по данному эпизоду. Дело было возбуждено только 20 февраля 2019 года и легло в основу ходатайства следователя перед судом о продлении ареста в отношении меня и Попова П.А.

Возвращаясь к так называемому акционеру «ФК «ДСИ» Латыповой, хочу добавить: в следственную часть ГСУ МВД по РТ ею был предоставлен учредительный договор с «ФК «ДСИ» от 2.02.1996 года, в котором есть ее фамилия как одного из учредителей. Я заявил о фальсификации подписи Латыповой на этом договоре. Посмотрим, удовлетворит ли следствие мое ходатайство о почерковедческой экспертизе и предоставит ли Латыпова В.М. образцы своей подписи. <…>.

Думаю, эта линия защиты в их уголовном деле на суде развалится, и виновные понесут справедливое наказание. Хотя я не раз заявлял, что ничьей крови не желаю, только не трогайте то, что принадлежит моей семье. А пока мы с Поповым П.А. находимся в СИЗО, изолированные от общества и своих семей, как особо опасные преступники.

В заключение хочу сказать, в 2016 году в ходе расследования уголовного дела по хищению 67 автобусов у ЗАО «ПАК-Инвест» Швецов В.А. заявил и подписался в протоколе допроса, что никогда не имел отношения к компаниям, возглавляемым Исламовым М.А. — ни к ЗАО «ПАК-Инвест», ни к ПАО «ПАК», ни к АО «ФК «ДСИ». Когда он вводил следствие в заблуждение — при расследовании того уголовного дела или этого, когда заявил, что половина ПАО «ПАК» — его? Кстати, те его заявления были отражены в протоколе заседания Набережночелнинского городского суда, так как были оглашены при обвинении Набиева Ф.Р.

P.S. Я никогда в глаза не видел начальника второго отдела СУ СКР по РТ, и о якобы каком-то родстве узнал из открытого письма Лебедева».

За время подготовки этого письма к публикации юриста Павла Попова успели освободить под подписку о невыезде. Сегодня Верховный суд РТ в апелляции оценит законность продления ареста Марату Исламову.

Адвокат Швецовых: «Рассуждать о своей невиновности и практически святости Исламов может долго»

«Реальное время» адресовало оппонентам Исламова вопросы по ряду затронутых в его письме тем. Ответил редакции за Швецовых адвокат Вадим Лебедев, осуществляющий защиту Эллины Шайер:



— Такое ощущение, что Исламов занялся сбором сплетен в отношении семьи Швецовых и пытается теперь вывалить всю грязь в медиапространство. Непонятно, правда, какое отношение к этим событиям имеет сам Исламов. Должны Швецовы кому-то деньги или нет и должны были они прийти на похороны… скажу политкорректно — вот именно мнением Исламова Швецовы забыли поинтересоваться. Заявление о «прокрутке средств» и «потере 23 млн рублей после выигранного тендера» вообще не хочется комментировать — разговор на лавочке под лузганье семечек. В настоящее время Исламов содержится в следственном изоляторе. Предполагаю, что у него достаточно времени, чтобы сидеть и выдумывать.…

Волейбольный клуб «Казаночка» возглавлял сам Исламов.

Компания ЗАО «Дорстройинвест» принадлежала 50 на 50 Швецовым и Исламову, а самой компании принадлежало восемь квартир, семь из которых Исламов без согласования с Швецовыми успел продать, а денежные средства… куда-то подевались. Семья Швецовых в настоящее время рассматривает вопрос о необходимости проведения проверки и возбуждения в отношении Исламова уголовного дела по данному эпизоду.

Что можно сказать по поводу «потерь Исламова» на 200 млн рублей? Конечно, весь Татарстан знает известного мецената — «старика Исламова». Удивляет другое, почему-то вся его предпринимательская деятельность связана с транспортной отраслью и с интересами семьи Швецовых. Двести млн — немаленькие средства, такие деньги никто не прощает. Даже бывшим министрам. Однако у Исламова «прозрение» наступило через 5 лет. И после очередного продления ему срока содержания под стражей.

Позиция Швецовых однозначна — им принадлежит почти 50 процентов акций ЗАО «ФК Дорстройинвест», которое, в свою очередь, владеет 91 процентом ПАО «ПАК». Поэтому при продаже имущественного комплекса ПАО «ПАК» Швецовы были вправе рассчитывать получить свою долю. Это как раз те самые якобы похищенные 60 млн рублей. На протяжении всего расследования уголовного дела в отношении Швецовых Исламов никак не мог вспомнить, кто же является акционером ЗАО «ФК ДСИ». Но при ознакомлении с материалами уголовного дела адвокаты обнаружили, что, оказывается, еще 14 декабря 2017 года Исламов в ходе своего допроса указал, что член семьи Швецовых (Латыпова) является акционером. Комичность ситуации связана с тем, что к допросу от 14 декабря 2017 года Исламов приложил документы, составленные через полторы недели после допроса.

«Позиция Швецовых однозначна — им принадлежит почти 50 процентов акций ЗАО «ФК Дорстройинвест», которое, в свою очередь, владеет 91 процентом ПАО «ПАК». Фото Амина Галямова



В нашем распоряжении есть несколько подлинных протоколов общих собраний акционеров ЗАО «ФК Дорстройинвест», на котором присутствуют акционеры — Латыпова и Исламов. В своих показаниях от 14 декабря 2017 года Исламов убеждает следствие, что Латыпова является акционером. Поэтому подвергать сомнениям подпись Латыповой под учредительными документами ЗАО «ФК ДСИ» от 1996 года с его стороны неактуально.

Времени у Исламова сейчас много, поэтому рассуждать о своей невиновности и практически святости он может сколь угодно долго… Наша сторона располагает важным доказательством, опровергающим все утверждения Исламова, как он стал акционером ЗАО «ФК Дорстройинвест». Но это сюрприз.