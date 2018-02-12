Дочь Швецова: «Нет ни одного доказательства причастности моего отца… Ни одного!»

Почему обвиняемая в афере на 60 млн рублей дочь бывшего вице-премьера РТ считает свою семью потерпевшей

Уголовное дело возбуждено незаконно, аргументам защиты оценка не дана, но удар по репутации семьи уже довел до реанимации Владимира Швецова-старшего и оставил без работы рабочих компаний Швецова-младшего, а бюджет Татарстана — без налогов в 70 млн рублей. Так оценила результаты работы силовиков по «делу Швецовых» дочь бывшего вице-премьера Татарстана Эллина Шайер. При поддержке своего адвоката Вадима Лебедева она решила публично ответить на обвинения со стороны Следкома и последнюю статью «Реального времени». Публикуем позицию защиты без сокращений.

«Законных оснований для возбуждения дела не усматривается»



31 января 2018 года вашим изданием опубликована статья «Больничная койка спасла Швецова-старшего от ареста». В этой статье изложена информация, которая касается непосредственно меня и членов моей семьи, в том числе моего отца Швецова Владимира Александровича, который занимал должность министра транспорта Республики Татарстан, что придает событиям особый общественный интерес.

Уголовное дело, о котором идет речь, возбуждено 9 ноября 2017 года по заявлению генерального директора ПАО «ПАК» Исламова М.А. не как «дело Швецовых», а по факту хищения у ПАО «ПАК» 60 млн рублей, т.е. совершения мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Также вместе с этим было возбуждено уголовное дело и в отношении неустановленных должностных лиц Министерства транспорта РТ. По мнению следствия, указанные лица, превышая свои полномочия, явно выходя за их пределы, в нарушение установленного законом порядка распорядились имуществом ПАО «ПАК», а именно заложили имущество данного общества с целью обеспечить обязательства по кредитному договору между сторонней организацией ЗАО «Авангард» и ОАО «АКБ «Ак Барс», т.е. совершили преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По действующему законодательству уголовные дела по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) подлежат расследованию в Следственном комитете. Срок давности привлечения к уголовной ответственности по этой статье составляет 6 лет. Поэтому законных оснований для возбуждения дела не усматривается. Уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество) подлежат расследованию силами МВД. Если в уголовном деле возникает хотя бы одна статья, относящаяся к подследственности СК, то все дело подлежит расследованию в Следственном комитете.

По нашему делу незаконное и необоснованное возбуждение уголовного дела по ст. 286 УК РФ было вызвано желанием Следственного комитета самостоятельно вести расследование дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Заинтересованность Следственного комитета, в особенности его второго отдела, в расследовании настоящего дела является, по моему мнению, не случайной. В этом же втором отделе расследуется еще два уголовных дела, возбужденных по инициативе Исламова М.А. в отношении двух арбитражных управляющих. Но об этом чуть позже.

Настоящим письмом я хочу подробно изложить свою точку зрения по произошедшим обстоятельствам, при этом я готова доказать представленные сведения документально.

Я хочу подробно изложить свою точку зрения по произошедшим обстоятельствам, при этом я готова доказать представленные сведения документально



«Когда «Авангард» стал «семейным», кредитные средства были давно потрачены»

С 2005 года Исламов М.А. и Латыпова В.М., которая приходится мне родственницей (родная сестра моей матери), являются акционерами ЗАО «ФК Дорстройинвест» в соотношении соответственно 51/49. Исламов был избран генеральным директором. На указанное общество в период с 2005 по 2007 гг. был приобретен пакет акций ПАО «ПАК» в размере 91%. Очевидно, что Латыпова и Исламов через обладание акциями ЗАО «ФК Дорстройинвест» контролировали деятельность и владели имуществом ПАО «ПАК», основным активом которого являлся производственно-имущественный комплекс площадью свыше 33 тыс. кв. м.

5 октября 2006 года между ОАО «АКБ «Ак Барс Банк» и ЗАО «Авангард», генеральным директором которого являлся Исламов, был заключен договор на открытие кредитной линии, в рамках которого ЗАО «Авангард» был предоставлен кредит на сумму 159 500 000 рублей. ПАО «ПАК» предоставило собственное имущество залог в обеспечение этого кредита.

Основной пакет акций ПАО «ПАК» находился в распоряжении Министерства земельных и имущественных отношений РТ. Поэтому «превысить свои полномочия, явно выходя за их пределы» и распорядиться акциями ПАО «ПАК» неустановленные лица Министерства транспорта РТ, как это указано в следственных документах, никак не могли.

Еще одним акционером являлось ЗАО «ФК Дорстройинвест», которому принадлежало примерно 25%. Исламов М.А., представлявший интересы общества на собрании акционеров ПАО «ПАК», голосовал за одобрение заключения договора залога сделки по передаче имущества ПАО «ПАК» в залог.

Иными словами, в 2006 году Исламов получал кредит от банка «Ак Барс» на ЗАО «Авангард», генеральным директором которого он являлся. И как представитель акционера он одобрял сделку по предоставлению залога ПАО «ПАК» банку «Ак Барс».

Называть ЗАО «Авангард» «семейной фирмой Швецовых» в контексте описываемых событий недопустимо. К моменту, когда ЗАО «Авангард» стало «семейным», в 2013 году, все кредитные средства, полученные в банке «Ак Барс», были уже давно потрачены. При этом большая часть из них ушла на счета компании, принадлежащей Исламову М.А (ООО «ФПГ Дорстройинвест»). По моей личной оценке, стоимость работ, проводимых фирмой Исламова М.А., в несколько раз превышала реальные расценки («Реальное время» обратилось к гендиректору ПАО «ПАК» Марату Исламову с просьбой прокомментировать изложенные в данном письме факты, ответ не получен до сих пор, — прим. ред.)

В 2013 году я была назначена генеральным директором ЗАО «Авангард». Полученный кредит стабильно обслуживался, но потом на фоне неурожая была допущена просрочка



«Считаем, что акции ПАО «ПАК» были похищены»

В 2013 году я была назначена генеральным директором ЗАО «Авангард». Полученный кредит стабильно обслуживался, но потом на фоне неурожая была допущена просрочка, и в 2015-м банк «Ак Барс» подал иск об обращении взыскания на заложенное имущество «ПАКа» — семь зданий и участок земли в Челнах. Вернуть банк хотел лишь 40 млн рублей, имущество стоило значительно дороже, но на торгах могло уйти за бесценок. Чтобы не допустить этого, ООО «Союздорстрой 10», которое принадлежит моему брату — Швецову В.В. (младшему), погасило из собственных средств за ЗАО «Авангард» задолженность перед банком и выкупило у банка права требования по кредитному договору и по договору залога. Исламов в погашении кредита участия не принимал.

Весной 2017 года Исламов М.А. договорился с руководством одной крупной компании о продаже имущественного комплекса ПАО «ПАК», который являлся предметом залога. К тому моменту Исламов, будучи генеральным директором ЗАО «ФК Дорстройинвест» (владелец 91% акций ПАО «ПАК»), как основной акционер уже назначил сам себя генеральным директором ПАО «ПАК».

В декабре 2016 года Исламов М.А. единолично провел общее собрание акционеров ПАО «ПАК», на котором принял решение о выпуске дополнительной эмиссии акций в ПАО «ПАК» в размере свыше 28 млн рублей при уставном капитале 3 134 053 рублей. Согласно решению общего собрания все дополнительно размещенные акции были распределены среди акционеров соразмерно их долям в уставном капитале. Следовательно, у ЗАО «ФК Дорстройинвест» остался прежний процент акций ПАО «ПАК» — 91.

В июне 2017 года доля акций ЗАО «ФК Дорстройинвест» в уставном капитале ПАО «ПАК» уменьшилась до 26%. При этом денежные средства, имущество или иные активы за продажу акций ПАО «ПАК», принадлежащих ЗАО «ФК Дорстройинвест», не поступили. Мы считаем, что акции ПАО «ПАК» в количестве, соответствующем 65%, были похищены. Выяснилось, что собственниками акций ПАО «ПАК» оказались Исламов М.А., его жена, дочь и его водитель. Таким образом семья Исламова приобрела права на имущество ПАО «ПАК» балансовой стоимостью свыше 200 млн рублей.

Имущественный комплекс ПАО «ПАК» был продан за 171 млн рублей, 47 млн рублей из которых Исламов как генеральный директор ПАКа перечислил в ЗАО «ФК Дорстройинвест» как акционеру в соответствии с его долей из расчета 26%. Элементарные расчеты показывают — если бы акции ПАО «ПАК» не были размыты, то в ЗАО «ФК Дорстройинвест» должно было быть перечислено около 154 млн рублей. Учитывая, что Латыпова владеет практически половиной акций в этой компании, то ее доля от полученной суммы могла бы составить свыше 70 млн рублей. Так вот, 60 млн рублей, которые следствие считает похищенными Швецовыми — это согласованная с Исламовым М.А. сумма, которую должна была получить Латыпова В.М. и наша семья от продажи имущественного комплекса. В том числе учитывались денежные средства, которые мой брат заплатил от своей компании «Союздорстрой 10» за выкуп кредита у банка в размере свыше 40 млн рублей.

Еще раз уточняю, 60 млн рублей — это те денежные средства, которые по договоренности с Исламовым мы должны были получить от продажи имущественного комплекса ПАО «ПАК». При этом, согласно действующему законодательству, в случае возмещения залогодателем (ПАО «ПАК») ущерба за заемщика (ЗАО «Авангард») залогодатель имеет право на регрессные требования к заемщику. Из показаний Исламова следует, что его вынудили не только заплатить деньги, но подписать комплект документов, не позволяющий взыскать средства с «Авангарда» в порядке регресса, поскольку правопреемником «Авангарда» по кредиту стала московская фирма «Технопромгрупп» с нулевым балансом. Ее учредитель — москвич Андрей Смирнов заявил на допросе, что никогда такой организации не создавал, документов не подписывал и со Швецовыми даже не знаком.



Мы надеемся, что будет возбуждено уголовное дело и следствие установит и привлечет к ответственности всех участников хищения акций



Фирма «Технопромгрупп» работающая и не с нулевым балансом, хотя она нам действительно неизвестна. Изначально для сопровождения сделки помимо своих штатных юристов я обратилась за помощью в известную казанскую юридическую компанию, с которой был заключен соответствующий договор. Процедура продажи имущества ПАО «ПАК» была мне полностью расписана юристами этой фирмы и ими подготовлены соответствующие документы. Я полагаю, что они грамотно сделали свою работу и не совершили ничего противозаконного. С самого начала Исламов присылал мне на электронную почту проекты договоров, согласно которым ПАО «ПАК» не могло бы предъявлять регрессные требования и взыскать 60 млн рублей. Просто эти договоренности юристы изложили в ином виде, чтобы были гарантированы интересы всех сторон.

«Исламов скрывает реестр акционеров»

На момент продажи имущества ПАО «ПАК», ЗАО «ФК Дорстройинвест» находилось в процедуре банкротства. Конкурсным управляющим являлся Парфирьев, который летом 2017 года подал заявление в Арбитражный суд РТ о признании недействительным решения общего собрания ПАО «ПАК», в результате чего акции, принадлежавшие ЗАО «ФК Дорстройинвест», оказались в собственности семьи Исламова М.А. Также Парфирьев настойчиво и безуспешно пытался получить от Исламова реестр акционеров общества.

В сентябре 2017 года в отношении Парфирьева возбуждают уголовное дело, предъявляют обвинение и помещают под домашний арест. После чего Парфирьев вынужден был заниматься решением своих проблем, а не вопросами ЗАО «ФК Дорстройинвест». По удивительному совпадению, уголовное дело в отношении Парфирьева расследуется вторым отделом СК по РТ. Обвинение, которое предъявлено Парфирьеву, вызывает массу сомнений. Оставлю его без комментариев, хотя есть о чем говорить. Но не надо быть конспирологом, чтобы понимать, что между настойчивостью Парфирьева и его задержанием имеется взаимосвязь.

Хочу заметить, что Исламов уже давно скрывает реестр акционеров ЗАО «ФК Дорстройинвест». По Уставу реестр акционеров должен постоянно находиться у генерального директора, т.е. у Исламова. В 2014 году были приняты новые положения закона, согласно которым реестр акционеров должен быть передан специализированной компании. Исламов проигнорировал эти требования и реестр не передал. Как мне кажется, связано это с тем, что само уголовное дело по «семье Швецовых», о котором шла речь в статье, было возбуждено только потому, что следствию не были известны обстоятельства владения Латыповой акциями ЗАО «ФК Дорстройинвест», через которые Латыпова имела права на имущество ПАО «ПАК». К тому же сразу же появились бы вопросы по хищению 65% акций у ЗАО «ФК Дорстройинвест». Как получилось, что акции, похищенные у ЗАО «ФК Дорстройинвест», генеральным директором которого являлся Исламов, оказались в собственности семьи Исламова?

47 миллионов рублей, которые были перечислены на счет ЗАО «ФК Дорстройинвест», пошли на погашение кредиторской задолженности и прекращение процедуры банкротства. Ничего противозаконного, даже наоборот, вызывают уважение подобные стремления Исламова М.А. рассчитаться со всеми кредиторами. Обычно такие фирмы бросают вместе с кредиторами. Если бы не одно НО! Основным кредитором у ЗАО «ФК Дорcтройинвест» является фирма, к которой Исламов имеет непосредственное отношение, с этих 47 млн рублей она должна была получить большую часть средств, примерно 31 млн рублей. Эта фирма — ЗАО Холдинговая компания «Республиканское объединение автовокзалов и автостанций» — также находилась в стадии банкротства. Арбитражный управляющий в целях расчетов с кредиторами продал основной актив этой компании по цене, установленной судом и утвержденной на собрании кредиторов. Несмотря на это, по причине продажи актива по якобы заниженной цене было возбуждено уголовное дело, управляющему было предъявлено обвинение и он был помещен под домашний арест. Насколько нам известно, уголовное дело возбуждено по заявлению Исламова. Данное уголовное дело, само собой, расследуется вторым отделом СК по РТ.

Латыпова В.М. по факту предполагаемого хищения акций ПАО «ПАК», принадлежащих ЗАО «ФК Дорстройинвест», подала заявление в правоохранительные органы. В настоящее время проводится проверка. Мы надеемся, что будет возбуждено уголовное дело и следствие установит и привлечет к ответственности всех участников хищения акций. Параллельно Латыпова была допрошена по этим обстоятельствам в рамках уголовного дела о хищении 60 млн рублей. Но здесь никакой реакции не последовало, хотя по мнению адвокатов, данные обстоятельства при их подтверждении потребуют прекращения уголовного дела, так как свидетельствуют об отсутствии хищения 60 млн рублей. Мошенничество — это способ хищения, а если хищения нет, то нет и мошенничества.

Интересные обстоятельства связаны с установлением размера ущерба 30 млн рублей. Откуда он взялся?



«Могли последовать сбои в производственном процессе КАМАЗа»

И теперь буквально два слова по второму уголовному делу. По мнению следствия, в 2013 году ООО «Лизинговая компания «КАМАЗ» заключила с ЗАО «ПАК-инвест» договоры лизинга на автобусы «НефАЗ». В июне 2015-го мой брат Владимир в качестве руководителя ЗАО заключил сделку с одноименным ООО «ПАК-инвест», где он числился как единственный учредитель и директор. В результате сделки в ООО «ПАК-инвест» были переданы права на 11 автобусов по договорам лизинга. Следствие полагает, что Швецов-младший безвозмездно передал от ЗАО к ООО все права и обязанности по лизинговым договорам с «ЛК «КАМАЗ», из-за чего ЗАО не смогло требовать за возвращенные автобусы переплату в 30 млн рублей.

Во-первых, указанное соглашение было заключено по инициативе самой «Лизинговой компании «КАМАЗ», так как переданные автобусы использовались в ежедневной перевозке 8 тысяч рабочих завода „КАМАЗ“. Во-вторых, первопричиной заключения соглашения было желание организовать стабильную перевозку рабочих завода «КАМАЗ». А ЗАО «ПАК-инвест», которое Швецов В.В. (младший) возглавил в марте 2015 года, уже находилось в предбанкротном состоянии, обязательства перед КАМАЗом выполнять было крайне необходимо, в противном случае могли последовать сбои в производственном процессе завода.

Следствие расценивает передачу автобусов как безвозмездную сделку, повлекшую ущерб для ЗАО. Вместе с тем, между сторонами были подписаны документы, подтверждающие, что безвозмездность отсутствует. Следствие отказывается признавать, что у ЗАО перед ООО существовала задолженность, которая была зачтена в результате передачи автобусов. Сумма к зачету набралась внушительная, свыше 10 млн рублей.

Интересные обстоятельства связаны с установлением размера ущерба 30 млн рублей. Откуда он взялся? Объясняю. Данный эпизод так называемой «преступной деятельности» возник из показаний некоего юриста Акбарова Д.И, который являлся конкурсным управляющим ЗАО «ПАК-инвест». В 2017 году он был дисквалифицирован, то есть отстранен за многочисленные нарушения. В декабре 2017 года, более полугода не имея никакого отношения к ЗАО «ПАК-инвест», почувствовав, видимо, жгучее желание восстановить справедливость, он обратился в правоохранительные органы и сообщил о возмутительном поступке Швецова В.В. — якобы безвозмездной передаче автобусов. Именно Акбаров «с потолка» оценил нанесенный ущерб в сумму 30 млн рублей. Никаких экспертиз по данному поводу не проводилось, рыночную оценку переданным автобусам, которым на тот момент уже было по 3 года активной эксплуатации, никто не давал.

После своего отстранения от работы арбитражным управляющим юрист Акбаров недолго оставался безработным, проявленной Акбаровым гражданской позиции имеется объяснение — сразу после увольнения он стал активно сотрудничать с Исламовым М.А., который подтвердил данный факт в ходе проводимой со мной очной ставки. К слову сказать, на этой же очной ставке Исламов М.А. подтвердил, что мы имеем непосредственное отношение к имуществу ПАО «ПАК».

В одном из решений Арбитражного суда РТ по иску Парфирьева указано, что интересы Исламова представлял по доверенности юрист Акбаров Д.И.

Примечательно, адвокаты нашей семьи обладают информацией, что Акбаров, будучи отстраненным от управления имуществом ЗАО «ПАК-Инвест», перевез все подлинные документы этой организации в офис к Исламову, где находится рабочее место Акбарова. Там большая часть документов находилась и до середины января 2018 года. Новому управляющему эти документы так и не переданы. Поэтому Акбаров имел реальную возможность уничтожить любые документы по своему усмотрению, в том числе по зачетам обязательств между ООО и ЗАО («Реальное время» связалось с Динаром Акбаровым, его позицию приводим ниже, — прим. ред.).

Особо хочу подчеркнуть: нет ни одного доказательства причастности моего отца к указанным выше событиям. Ни одного!



«Уважаемого человека довели до реанимации. И теперь смакуют горячие темы»

В завершение хочу заметить, что 1 февраля 2018 года Исламов М.А., действуя лично как акционер ПАО «ПАК», обратился в арбитражный суд с иском, целью которого, по нашему мнению, является получение в ПАО «ПАК» 60 млн рублей, якобы похищенных Швецовыми и предназначавшихся для перечисления в ООО «Союздорстрой 10». Учитывая, что контрольный пакет акций ПАО «ПАК» (дополнительная эмиссия) находится у семьи Исламова, умысел и незаконность намерений в действиях Исламова М.А. при «размытии» акций ПАО «ПАК» находят свое очередное и очевидное подтверждение. Выиграв суд, Исламов получает практически в единоличное распоряжение денежные средства.

И буквально следом за этим иском некий ИП Попов Павел Андреевич подает в Арбитражный суд РТ заявление к ПАО «ПАК» на принудительное исполнение решения третейского суда, образованного сторонами (дело № А65-1669/2018). Гражданин с данными Попов Павел Андреевич, по нашим сведениям, является юристом Исламова. Если это действительно так, то вполне позволительно предположить, что перед нами разыгрывается так называемый «междусобойчик». Когда появится возможность ознакомиться с документами, тогда можно будет сделать вывод, какие цели при этом преследуются.

Особо хочу подчеркнуть: нет ни одного доказательства причастности моего отца к указанным выше событиям. Ни одного! Уважаемого человека, заслуженного специалиста, имеющего широкую известность, которому поручаются сложнейшие вопросы в области строительства, довели до реанимации. И теперь на этом фоне смакуют горячие темы.

За 20 лет работы моего отца в отрасли под его руководством было построено 10 тысяч километров дорог, в том числе сложнейший мостовой переход через Каму. После этого он за 3,5 года смог реализовать проект 1963 года — трассу Чита—Хабаровск, 1,5 тысячи км дороги по вечной мерзлоте, и при этом добиться рекордно низкой стоимости — 29 млн рублей за километр. Позже Швецова В.А. пригласили в Москву разработать программу расширения метро — 75 дополнительных станций. И он разработал, и за три года построил 14 станций, хотя до этого за 20 лет в Москве было построено только 20 станций.

В связи с событиями, происходящими по уголовному делу, в СМИ начинают распространять негативную информацию в отношении моего отца, при этом используются определенные журналистские приемы, позволяющих очернить человека без какой-либо последующей ответственности. Хочу заметить, что никаких проверок со стороны следственных органов в отношении моего отца не проводилось, никакие фирмы по всей России мой отец не учреждал. Вопросами бизнеса занимались и занимаемся только мы — его дети. Он в наши вопросы не вмешивается.

По уголовному делу я нахожусь под подпиской о невыезде, а мой брат — под домашним арестом. ООО «Союздорстрой 10», возглавляемое моим братом, производило строительные работы на крупных объектах по всей России, при этом налоги выплачивались в Татарстане. За время расследования компания понесла многомиллионные убытки. Деятельность компании парализована. Банки отозвали свои гарантии, заказчики расторгли контракты. По этой причине из компании уволилась основная часть персонала. А бюджет Татарстана недополучит в 2018 году около 70 миллионов налоговых отчислений.

Я выражаю надежду, что органы следствия подвергнут полноценному анализу и оценке произошедшие события и примут законное решение в самое ближайшее время.