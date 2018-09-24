Как заклятый друг семьи Швецовых в СИЗО попал

Войны силовиков. С подачи МВД Татарстана арестован потерпевший по делу Следкома гендиректор ПАО «ПАК» Марат Исламов

Фото: Максим Платонов

Новый поворот появился в уголовном деле Швецовых, расследуемом Следкомом Татарстана. В отношении ключевого свидетеля и потерпевшего Марата Исламова в МВД возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Как выяснило «Реальное время», речь идет о попытке взыскания с возглавляемого Исламовым ПАО «ПАК» 26 млн рублей якобы за оказанные услуги молодого юриста Попова. Оба арестованы.

Швецовы наносят ответный удар

Историей деловых отношений Исламова с Поповым теперь занимается Главное следственное управление МВД Татарстана. Уголовное дело по признакам подготовки к афере было возбуждено 5 сентября, 17-го оба подозреваемых были задержаны, 19-го им предъявили обвинение, и в тот же день Вахитовский райсуд Казани удовлетворил ходатайства следователя об аресте обоих на срок до 5 ноября. Оба уже успели подать жалобы, считая водворение в СИЗО незаконным. Такой же позиции, по данным источников «Реального времени», арестанты придерживаются по части обвинения в свой адрес.

По версии МВД, в период с апреля 2017 года по июль 2018 года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, гендиректор ПАО «ПАК» Марат Исламов (на фото) и предприниматель Павел Попов покушались на хищение средств «ПАКа» в размере 25 млн 785 тыс. рублей. Напомним, ранее Исламов засветился в качестве ключевого свидетеля и даже представителя потерпевшего в уголовном деле Швецовых, которым занимается Следком по РТ. В частности, именно у Исламова, по версии следователей, Швецовы незаконно требовали 60 млн рублей за освобождение из-под залога имущества «ПАК» — с этого эпизода и началась раскрутка дела, которая в кульминации обернулась задержаниями Владимира Швецова-старшего, которого освобождали трижды — один раз суд и дважды прокуратура. Напомним, именно Исламов как потерпевший по делу пытался оспорить неарест бывшего вице-премьера РТ и бывшего замглавы департамента строительства Москвы.

Швецовы неоднократно заявляли о своей невиновности и предлагали оценить действия бывшего друга семьи Марата Исламова с точки зрения Уголовного кодекса. В частности, речь шла о размытии доли Швецовых в совместном с Исламовым бизнесе. Кроме того, в августе этого года адвокат дочери бывшего вице-премьера Татарстана Эллины Шайер в своем открытом письме обнародовал и ту самую сделку «ПАКа», которой сейчас занимаются следователи ГСУ МВД Татарстана.

26 млн рублей за услуги, которых не было?

Сделка документально подтверждена и поставлена под сомнение Арбитражем Татарстана. Если бы она состоялась, молодой юрист Павел Попов за риелторские и юридические услуги «ПАКу» должен был получить 15% от покупной цены имущества компании с балансовой стоимостью 200 млн рублей! Именно на таких невероятных условиях гендиректор «ПАК» Марат Исламов заключил договор с Поповым. Имущество «ПАКа» было реализовано за 171,9 млн ОАО «РИАТ» в ноябре 2017 года, а в 2018-м «мальчик на 15%» пошел в Третейский суд, требуя взыскать свои договорные 25,8 млн рублей! Ответчик из «ПАКа» не возражал, и в результате Третейский суд иск удовлетворил. Однако в «ПАКе» не было денег на выплату, да и не с этой целью, похоже, затевалась сделка — Попов должен был попасть в число кредиторов.

В общем, в январе 2018 года бумажный «миллионер» обратился в Арбитражный суд РТ за листом о принудительном исполнении третейского решения. Но об этом узнали Швецовы, утверждающие, что имеют законное право на долю в «ПАКе», и подняли тревогу. Свою позицию в АС РТ представил Росфинмониторинг: третейский судья ad hoc Эйдельман не проверил доказательства наличия или отсутствия фактических отношений по сделке ПАО с индивидуальным предпринимателем Поповым, который на момент сделки проработал лишь 2 месяца и фактически не мог выполнять обязательства в части поиска лиц, заинтересованных в покупке имущества «ПАКа».

Сделка документально подтверждена и поставлена под сомнение Арбитражем Татарстана. Фото Максима Платонова



На момент подписания договора на 15% покупатель имущества «ПАКа» был уже определен — установили «финансовые чекисты». Их позиция подробно отражена в решении Арбитража по делу А65-1669/2018. Более того, в договоре с Поповым специалисты Росфинмониторинга нашли услуги, уже оказанные «ПАКу» иными организациями, и сделали вывод, что их включение в договор может расцениваться как злоупотребление сторон третейского разбирательства и ведет к неосновательному обогащению юриста. Сомнение вызвало и начисление аж 15%.

В ходе изучения Арбитражем данных обстоятельств Павел Попов пытался дать делу задний ход, однако представитель Прокуратуры РТ просил суд не принимать его отказ от заявления, полагая, что сомнительное третейское решение может быть исполнено в добровольном порядке, что может привести к нарушению прав кредиторов и неопределенного круга лиц. Арбитражный суд РТ с этим согласился и, рассмотрев дело по существу, усмотрел признаки притворной сделки и отказал Попову в выдаче исполнительного листа.

В МВД и Следкоме новое дело не комментируют

По данным «Реального времени», арбитражное разбирательство стало поводом для проведения прокурорской проверки, результаты которой в итоге направили в МВД по Татарстану. И там не стали тянуть с возбуждением дела о попытке хищения 26 млн рублей из конкурсной массы.

Ход расследования в полиции пока не комментируют. Такую же позицию заняли в Следкоме по РТ, не отвечая на вопрос, как повлияет посадка ключевого свидетеля и представителя потерпевших на ход расследования дела Швецовых.

Свои разбирательства идут и в судах. В июне Исламов подал иск о банкротстве Швецова-младшего, а тот в сентябре обратился с заявлением о признании банкротом ПАО «ПАК».

Арбитражное разбирательство стало поводом для проведения прокурорской проверки, результаты которой в итоге направили в МВД по Татарстану. Фото Максима Платонова

— Я считаю, что на столь откровенное преступление Исламов с Поповым могли пойти, только будучи уверенными, что ответственности не будет. Стало быть, кто-то им должен был гарантировать отсутствие ответственности, — поделился своим мнением о деле на 26 млн адвокат Вадим Лебедев. — Напомню, первоначально факт фальсификации был установлен судом, и все было настолько очевидно и откровенно, что суд не мог удержаться от того, чтобы вынести частное постановление. Оно было направлено для проверки в прокуратуру, а уже прокуратура передала его в ГСУ для принятия окончательного решения.

В разговоре с «Реальным временем» адвокат Эллины Шайер поделился, что ожидает ответного хода со стороны сотрудников Следственного комитета. «Насколько мне известно, против меня готовится провокация. Некий гражданин (а может, гражданка) обратился в Следком с заявлением о том, что я в ходе общения будто бы высказывал какие-то угрозы. Я подозреваю, что это напрямую связано с тем, что потерпевший Исламов оказался под стражей».

«Реальное время» будет следить за развитием этой истории.