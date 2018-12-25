«Дело Швецовых»: отец свободен, детей — под суд?

В Казани прекращено уголовное преследование бывшего вице-премьера Татарстана за отсутствием состава преступления

Фото: Амин Галямов

Из «дела Швецовых» выбыли сразу три фигуранта. Как выяснило «Реальное время», Следком по РТ постановил прекратить преследование экс-главы Миндортранса — вице-премьера РТ Владимира Швецова, а также главбуха АО «Авангард» Натальи Устининой и юриста той же фирмы Ирке Ихсановой. В Следкоме документ не комментируют. При этом сыну и дочери Швецова предъявлено окончательное обвинение: вместо мошенничества на 60 млн рублей в нем появилось покушение на коммерческий подкуп. По мнению защиты, доказательную базу силовиков может пошатнуть свежее решение Арбитражного суда РТ.

Секретная реабилитация



О грядущей «амнистии» Владимира Швецова-старшего источники «Реального времени» сообщали полгода назад. Однако даже после вынесения постановления о прекращении уголовного дела подтверждать эту информацию официально никто не спешил. Да и на руки заветный документ бывший VIP-подозреваемый получил лишь недавно.

Постановление от 1 ноября 2018 года подписано следователем четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Бахтияром Мугиновым. Из написанного следует: Эллина Шайер и Владимир Швецов сохранили в деле статус обвиняемых, тогда как за их отцом и двумя сотрудниками фирмы «Авангард» признано право на реабилитацию.

В резолютивной части постановления сказано — прекратить уголовное преследование в связи с отсутствием состава преступления в отношении:

— заместителя гендиректора по правовым вопросам АО «Авангард» Ирке Ихсановой по ч. 4 ст. 159 УК РФ (эпизод с 60 млн рублей от гендиректора ПАО «ПАК»);

— бухгалтера АО «Авангард» Натальи Устининой по ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 159.2 УК (эпизоды с 60 млн рублей от гендиректора ПАО «ПАК» и с получением субсидий Минсельхозпрода РТ);

— экс-министра транспорта РТ Владимира Швецова по ч. 4 ст. 159 УК РФ, ч. 1 ст. 286 и ч. 4 ст. 159.2 УК (эпизоды с 60 млн рублей от гендиректора ПАО «ПАК», передачей имущества «ПАКа» в залог по кредиту и получением субсидий Минсельхозпрода РТ).

Постановление от 1 ноября 2018 года подписано следователем четвертого отдела по расследованию особо важных дел Следкома по РТ Бахтияром Мугиновым. Фото Ирины Плотниковой



Также за отсутствием состава прекращено уголовное преследование по двум эпизодам ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение полномочий) в отношении неустановленных должностных лиц Миндортранса Татарстана. В Следкоме по РТ официально ни подтверждать, ни опровергать процессуальное решение по трем фигурантам не стали. Предложили дождаться окончания сроков предварительного следствия.

Близкий к силовикам источник «Реального времени» дал понять: несмотря на убежденность правоохранителей в важной роли Швецова-старшего, получить доказательства его причастности им не удалось — в коммерческих фирмах своих детей он ни руководителем, ни учредителем не числится, а дети против него показаний не дают.

Хроника уголовных дел и четырех задержаний экс-министра

Уголовное преследование Швецовых началось в ноябре 2017 года по заявлению гендиректора челнинского ПАО «Пассажирский автотранспортный комбинат» Марата Исламова о хищении 60 млн рублей, полученных от реализации имущества ПАО. Под подозрение попали гендиректор ООО «Союздорстрой 10» Владимир Швецов-младший, его сестра, гендиректор АО «Авангард» Эллина Шайер и ее зам Ирке Ихсанова. Младший оказался под домашним арестом, Ихсанову после суток задержания отпустили под обязательство о явке. Находившуюся в положении Шайер не задерживали.

В конце января 2018-го первый раз был задержан Владимир Швецов-старший — экс-глава Миндортранса — вице-премьер РТ, он же бывший замглавы департамента строительства Москвы. После госпитализации и истечения 48 часов его освободили под обязательство о явке. А сыну продлили домашний арест и добавили дело о незаконном «угоне» активов «ПАК-Инвеста» — 11 лизинговых автобусов на 30 млн рублей, квалифицировав и эти действия по «мошеннической» ч. 4 ст. 159 УК РФ. При этом на финише следствия ущерб сократился до 8 млн рублей по четырем автобусам.

Одновременно со Швецовым-старшим была задержана и освобождена под обязательство о явке Наталья Устинина. В марте потерпевшим по «делу Швецовых» признали Минсельхозпрод РТ: Устининой, Шайер и ее отцу добавили эпизод по ч. 4 ст. 159.2 (мошенничество при получении выплат в крупном размере) — речь о субсидиях в 4,5 млн рублей для строительства девяти домов молодым специалистам и семьям в селе Мизиново Зеленодольского района. По версии следствия, дома оказались в собственности швецовского АО «Авангард».

Двое суток Швецов-старший провел в изоляторе и на допросах, следователи настаивали на аресте, но суд 14 апреля его освободил. Фото Амина Галямова

Именно по делу о субсидиях 62-летнего VIP-строителя задержали второй раз — в апреле. Двое суток Швецов-старший провел в изоляторе и на допросах, следователи настаивали на аресте, но суд 14 апреля его освободил. После чего экс-министра задержали у суда уже третий раз — по новому делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с незаконным, по версии Следкома, возмещением НДС предприятию «Кама-Общепит» за четвертый квартал 2012 года. Но в тот же день — а дело было в субботу! — первый зампрокурора РТ Сергей Старостин отменил свежевозбужденное налоговое дело как незаконное. Ближе к ночи и.о. прокурора Казани Денис Хабибуллин лично пришел в ИВС и добился освобождения фигуранта несуществующего дела.

Однако домой Швецов не поехал. На глазах дочери его задержали вновь по еще одному делу о возмещении НДС «Кама-Общепиту» за первый квартал 2013-го. А примерно в 3 часа ночи 15 апреля в изолятор вновь пришел прокурор с требованием об освобождении исходя из «принципов гуманизма». 16 апреля Старостин отменил и постановление о возбуждении второго «налогового» дела. В этот момент освобожденный Владимир Швецов уже находился на лечении в московской клинике.

Еще два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ были возбуждены в отношении неустановленных лиц и соединены с «делом Швецовых» в мае этого года. Ну а 30 октября в отношении Эллины Шайер и ее брата Владимира возбудили дело об участии в качестве исполнителя и организатора в покушении на незаконное получение так называемой коммерческой взятки за незаконные действия (бездействие) группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 и 3 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 8 ст. 204 УК РФ).

Как удалось выяснить «Реальному времени», именно по 204-й квалифицировали историю с 60 млн рублей — по ней привлекают Шайер и Швецова-младшего. Ему же по эпизоду с автобусами предъявлено итоговое обвинение уже не в мошенничестве, а в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ст. 201 УК РФ). Кроме того, в деле остались история с субсидиями от Минсельхозпрода и неуплатой НДС.

В постановлении Мугинова сказано и о частичном прекращении уголовного преследования в связи с передачей в октябре 2006 года в залог имущества ПАО с целью обеспечить обязательства по кредитному договору на 159,5 млн рублей, заключенному между сторонней организацией, ЗАО «Авангард», и ОАО «Ак Барс» Банк. Фото Дарьи Турцевой

Не преступление, а должностной проступок?

В постановлении Мугинова сказано и о частичном прекращении уголовного преследования по двум эпизодам ч. 1 ст. 286 УК РФ по сообщению о незаконном распоряжении должностными лицами Миндортранса РТ имуществом ПАО «ПАК», а именно — о незаконной передаче в октябре 2006 года в залог имущества ПАО (административное здание, столовая, производственный корпус, котельная и право аренды участка 8,4 га в Промзоне Набережных Челнов) с целью обеспечить обязательства по кредитному договору на 159,5 млн рублей, заключенному между сторонней организацией, ЗАО «Авангард», и ОАО «Ак Барс» Банк.

Еще до этих событий, в январе 2006 года, по распоряжению президента РТ представителем государства в ОАО «Корпорация «Татавтотранс» был назначен вице-премьер — министр транспорта РТ Владимир Швецов. Чуть раньше, в декабре 2005-го, на заседании Совета директоров ОАО «Корпорация «Татавтотранс» под председательством Швецова-старшего было принято решение о реализации госпакета акций «ПАКа» на основе соответствующего решения правительства РТ по продаже пакетов акций АТП, входящих в уставный капитал «Татавтотранса».

«Действия должностных лиц Корпорации по передаче вышеуказанного имущества «ПАКа» в залог банку не повлекли существенное нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом интересов общества и государства, так как ПАО «ПАК» не перестало владеть указанным имуществом», — делает вывод следователь Мугинов в своем постановлении от 1 ноября 2018 года. И продолжает — общественно опасного деяния, а значит и преступления, не было:

«В данном случае в действиях должностных лиц ОАО «Корпорация «Татавтотранс» и Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ усматриваются признаки должностного проступка и отсутствуют признаки состава преступления по ч. 1 ст. 286 УК РФ».

Эллине Шайер и Владимиру Швецову-младшему (на фото) уже предъявлено окончательное обвинение. Сейчас они знакомятся с материалами дела. Фото Ирины Плотниковой

Арбитраж «нашел» акции Швецовых

По данным «Реального времени», Эллине Шайер и Владимиру Швецову-младшему уже предъявлено окончательное обвинение. Сейчас они знакомятся с материалами дела.

Доказательную базу следствия против детей «амнистированного» отчасти может пошатнуть решение Арбитражного суда РТ от 17 декабря 2018 года по иску Венеры Латыповой (сестра супруги Швецова-старшего, — прим. ред.) к ЗАО «ФК «Дорстройинвест» (владелец доли 91% в ПАО «ПАК»). Напомним, по версии защиты, хищения 60 млн рублей у Марата Исламова и «ПАК» не было, Швецовы имели право на эти деньги от реализации имущества ПАО как его акционеры, но Исламов умышленно скрыл этот факт и объявил себя потерпевшим.

Так вот, в арбитраже установлено: у Латыповой было не меньше 20 обыкновенных именных акций ЗАО «ФК «ДСИ» и при основании общества в 1996-м, и при проведении внеочередного собрания акционеров в 2005-м, и еще одного собрания в 2011-м. Эти данные суд обнаружил в регистрационном деле компании в Росреестре. Также выяснилось, что 31 июля 2018 года Нацбанк РТ оштрафовал на 30 тыс. рублей Исламова как бывшего гендиректора ЗАО «ФК «ДСИ» за незаконное ведение реестра акционеров самим ЗАО. Закон предписывал еще в 2013-м году передать реестр независимому держателю. Из постановления Нацбанка следует — жалобу на действия Исламова подала именно Латыпова.

Также установлено — договор с ООО «Оборонрегистр» о ведении реестра Исламов заключил лишь в январе 2018 года. При этом в суде ни Исламов, ни представители ООО, согласно тексту решения, «не смогли пояснить» ряд ключевых моментов:

— «на основании каких документов и с какого времени Латыпова В.М. была исключена из реестра акционеров»;

— «почему при заключении договора с ООО «Оборонрегистр» обществом были переданы сведения только об Исламове М.А. как акционере общества, которому принадлежит 70 обыкновенных именных акций»;

— «на основании каких документов 20 обыкновенных именных акций общества значатся в реестре как принадлежащие неустановленным лицам».

Главный потерпевший по «делу Швецовых», «друг семьи» Марат Исламов с сентября находится в СИЗО — следователи МВД обвиняют его в покушении на вывод 25,8 млн рублей ПАО «ПАК». Фото Ирины Плотниковой

В итоге АС РТ отклонил доводы ответчика о том, что истец Латыпова не является акционером общества, и удовлетворил в полном объеме ее требования, признав недействительными два решения внеочередных собраний «ФК «ДСИ» от 19 марта и 29 июня 2018 года, на которые истицу не позвали.

Решение суда еще не вступило в силу. Точку в этом бизнес-споре с уголовными последствиями ставить рано. С учетом того, что главный потерпевший по «делу Швецовых», «друг семьи» Марат Исламов с сентября находится в СИЗО — следователи МВД обвиняют его в покушении на вывод 25,8 млн рублей ПАО «ПАК» под видом оплаты 15% за услуги юриста Павла Попова. Исламов и Попов вину не признают. Пикантность этой истории придает тот факт, что, по версии МВД, аферу собирались провернуть через суды, и на тот момент Исламов уже имел статус потерпевшего в деле СК.

Свидетель и потерпевший под стражей, обвиняемый свободен

Гузель Тухватуллина, адвокат арестованного Павла Попова, связывает его уголовное преследование именно с «делом Швецовых», в котором у ее клиента статус свидетеля. Она считает несправедливым, что Попов, не признавая вину по одному эпизоду незавершенного преступления, находится под стражей, а Швецов-младший — у него несколько эпизодов — находится дома (по данным «Реального времени», в начале ноября, по истечении 12-месячного срока, Швецова-младшего освободили). Срок содержания под стражей у Попова и Исламова истекает 5 января 2019 года. Не исключено, что на этой неделе полицейские следователи попросят суд о продлении.

— При этом в сентябре, октябре, ноябре и большую часть декабря с моим подзащитными никаких следственных действий не проводилось. Мы с чужих слов знаем, что дело передано кому-то из новых следователей, но нас даже с постановлением о передаче не знакомили, — утверждает защитник.

В свою очередь, защитник Эллины Шайер, московский адвокат Вадим Лебедев настаивает на том, что история завладения Маратом Исламовым акциями ФК «Дорстройинвест» и «ПАКа» не без помощи Павла Попова заслуживает отдельного расследования. Прокомментировал Лебедев и финальное обвинение по делу в СК:

— Следствие действительно возбудило уголовное дело по ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) и пыталось предъявить обвинение Шайер и Швецову-младшему по эпизоду хищения 60 млн рублей, не отменяя обвинения по ст. 159 УК РФ (мошенничество) по этому же эпизоду.

Гузель Тухватуллина, адвокат арестованного Павла Попова, связывает его уголовное преследование именно с «делом Швецовых», в котором у ее клиента статус свидетеля. Фото Ирины Плотниковой

По мнению адвоката, эти составы преступлений противоречат друг другу: в одном случае речь идет о введении потерпевшего в заблуждение относительно законности своих требований, в другом — о заведомо незаконном требовании денежного вознаграждения. «Как следствие могло рассчитывать провести подобную коллизию через сито прокуратуры и суда, защите было непонятно, но это значительно упрощало нам работу, — говорит защитник Шайер. — Недоразумение было выявлено прокуратурой еще на стадии утверждения постановления о возбуждении уголовного дела по ст. 204 УК РФ, которая предложила следствию, как в развлекательной телепередаче, выбрать один из вариантов, после этого следствие вынуждено было остановиться на покушении на коммерческий подкуп, исключив мошенничество», — продолжает он. И подчеркивает — таким образом Швецов-младший провел год под домашним арестом по обвинению в преступлении, которого как бы не было.

Решение о прекращении уголовного преследования Швецова-старшего и переквалификацию обвинений его близким потерпевший Марат Исламов не оспаривал.

— Я надеюсь, что Следственный комитет доведет все до логического конца. Надеюсь, что прокуратура утвердит обвинительное заключение и дело передадут в суд. А вопрос — виновны они или нет — будет решаться судом, — комментирует ситуацию адвокат потерпевшего Илья Гумиров. — Сугубо наше с Исламовым мнение — их вина полностью доказана…

Рассказывать о подвижках в уголовном деле самого гендиректора ПАО «ПАК» его защитник не стал. Сказал лишь о последствиях: «Исламов и его предприятие «ПАК» фактически обезоружены. Он в изоляторе, Швецовы на свободе, так что парировать им в [арбитражных] судах он никак не может. Я предполагаю, что и арест Исламова состоялся не просто так. Как и его уголовное дело, которое высосано из пальца. Это гонение».

«Реальное время» готово предоставить слово всем участникам этого запутанного дела.