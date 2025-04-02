Министр энергетики России: «Энергопром» станет одним из важнейших форумов для решения вызовов отрасли

Форум будет идти под патронажем Министерства энергетики, подчеркнул он

Фото: Динар Фатыхов

Казанский международный энергетический форум «Энергопром» станет одним из важнейших форумов для решения вызовов в энергетической отрасли. Об этом заявил на 66-м заседании Энергетического совета СНГ министр энергетики России Сергей Цивилев.

— Мы сегодня с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым — прим. ред.) договорились, что энергетический форум в Казани теперь будет идти под патронажем Министерства энергетики. Он станет одним из важнейших форумов для решения всех вызовов, которые у нас есть в энергетической отрасли, — выразил уверенность он.

Сергей Цивилев также наградил министра промышленности и продовольствия Татарстана Олега Коробченко от имени Энергетического совета «за прекрасную организацию, прекрасную работу».

Татарстан — один из промышленных центров России, подчеркнул на заседании раис республики Рустам Минниханов. Он сообщил, что в 2024 году ВРП превысил 5,2 трлн рублей, потребление электроэнергии выросло на 5,1% и составило 35 млрд кВт·ч.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Только за последние пять лет объем инвестиций в энергетику Татарстана составил порядка 170 млрд рублей, — напомнил он.

Напомним, Международный энергетический форум «Энергопром» будет идти со 2 по 4 апреля на территории выставочного центра «Казань Экспо». На нем работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время».



Галия Гарифуллина