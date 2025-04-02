Министр энергетики России: «Энергопром» станет одним из важнейших форумов для решения вызовов отрасли
Форум будет идти под патронажем Министерства энергетики, подчеркнул он
Казанский международный энергетический форум «Энергопром» станет одним из важнейших форумов для решения вызовов в энергетической отрасли. Об этом заявил на 66-м заседании Энергетического совета СНГ министр энергетики России Сергей Цивилев.
— Мы сегодня с Рустамом Нургалиевичем (Миннихановым — прим. ред.) договорились, что энергетический форум в Казани теперь будет идти под патронажем Министерства энергетики. Он станет одним из важнейших форумов для решения всех вызовов, которые у нас есть в энергетической отрасли, — выразил уверенность он.
Сергей Цивилев также наградил министра промышленности и продовольствия Татарстана Олега Коробченко от имени Энергетического совета «за прекрасную организацию, прекрасную работу».
Татарстан — один из промышленных центров России, подчеркнул на заседании раис республики Рустам Минниханов. Он сообщил, что в 2024 году ВРП превысил 5,2 трлн рублей, потребление электроэнергии выросло на 5,1% и составило 35 млрд кВт·ч.
— Только за последние пять лет объем инвестиций в энергетику Татарстана составил порядка 170 млрд рублей, — напомнил он.
Напомним, Международный энергетический форум «Энергопром» будет идти со 2 по 4 апреля на территории выставочного центра «Казань Экспо». На нем работает выездная редакция интернет-газеты «Реальное время».
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