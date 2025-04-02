Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +20 градусов
Порывы ветра местами достигнут 13 м/с
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, сообщили в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 5—10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с. Утром ожидается порядка +5 градусов. Днем температура воздуха в Татарстане составит от +15 до +20 градусов, в Казани — от +17 до +19 градусов.
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