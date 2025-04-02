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Казанский международный форум «Энергопром» станет общефедеральным

13:25, 02.04.2025
Казанский международный форум «Энергопром» станет общефедеральным
Фото: Динар Фатыхов

Казанский международный энергетический форум «Энергопром» получит статус общефедерального. Об этом заявил раис Татарстана Рустам Минниханов.

— Мы договорились, что этот форум будет иметь общефедеральное значение. Будет совместный оргкомитет, министр энергетики России возглавит его, а мы будем помогать. Я считаю, что такая площадка на сегодня для России очень востребована, — сказал Минниханов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татарстанский Международный энергетический форум «Энергопром» был открыт сегодня на площадке Международного выставочного центра «Казань Экспо». На нем пройдет выставка KazanEnergyExpo, участие в которой примут более 90 компаний энергетической отрасли из 17 регионов России, а также ряд заграничных предприятий.

Подробнее о форуме можно узнать в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин

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ЭкономикаОбщество Татарстан

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